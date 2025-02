Um grupo de parlamentares, liderado pelo presidente do Comitê de Defesa em Dumi Andrei Kartapolov, apresentado ao Estado Duma contaO que nos permitirá entregar os recrutas ao exército com base em decisões sobre chamadas anteriores, relatórios de tass.

Foram propostas emendas à lei “sobre serviço militar e serviço militar”. O documento determina que “a decisão de pedir serviço militar, que não é cumprido no período de projeto de serviço militar em que foi adotado, foi submetido à execução durante os seguintes períodos de rascunhos para serviço militar dentro de um ano a partir do dia em que foi aceito. “

Os autores disseram que, de acordo com os resultados do rascunho da campanha, de acordo com os resultados do projeto, uma parte significativa da decisão de chamar os cidadãos para o serviço militar adotou um projeto de comissão. Em 2023, após a campanha da primavera, mais de 11,6 mil decisões foram canceladas, e é por isso que esses cidadãos deveriam ter referência durante a campanha do outono.

“Tudo isso não apenas cria inconvenientes para os próprios recrutas, mas também tem um ônus adicional dos membros do rascunho da Comissão e também leva a custos injustificados de fundos orçamentários”, diz -se a nota de explicação.

Os parlamentares também explicaram sua proposta ao fato de que algumas das gavetas estavam “usando a ausência de uma decisão de chamar os cidadãos para o serviço militar, de abusar do direito de apelar às decisões adotadas em relação a eles” e arquivar “para evitar ligar . ”

O mesmo grupo de parlamentares entrou no estado de Duma conta Até 20.000 rublos para introduzir multas financeiras para desrespeitar o registro militar e o escritório de inscrição quando transferidos para um novo local de permanência por mais de três meses. Eles sugeriram o suplemento do artigo 21.5 da Federação Russa de DisMeanors Administrativos (não -Ancção por cidadãos de deveres de registro militar) DISPOSIÇÕES 2.1:

O fracasso do cidadão de uma maneira prescrita pela Lei Federal da Comissão Militar ou pelo órgão que realiza o registro militar primário, informações sobre sua transferência para um novo local de permanência por mais de três meses, não confirmado pelo registro, implicam um sentença administrativa de 10.000 a 20 mil rublos.

Na Rússia, o projeto de serviço militar dura duas vezes por ano, de 1º de abril a 15 de julho e de 1 de outubro a 31 de dezembro, com base em um decreto do presidente do país.

Após a invasão da Ucrânia na Rússia, foram adotadas inúmeras leis que expandem as possibilidades dos comissários militares para recrutar e também uma punição de pierce para aqueles que evitam o serviço militar.

Assim, na Rússia, eles aumentaram a idade de 27 para 30 anos e aumentaram suas multas por não existência no Escritório de Registro e Aplicação de dez vezes – até 30.000 rublos. No outono de 2024, em três regiões russas – a região de Sakhalin, a República de Mari El e a região de Ryazan – no modo de teste, o site do registro eletrônico de chamadas eletrônicas. Após a “apresentação” dessa ligação, o recruta não pode ir para o exterior e fazer transações com imóveis antes de visitar o registro e o pedido de registro militar.

Em janeiro de 2025, a Organização de Direitos Humanos “Escola de Distribuição” informou que o registro pode ter começado a trabalhar completamente, e os órgãos estaduais começaram a realizar limitações temporárias nos regulamentos militares.