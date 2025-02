Como Relatado Na sexta -feira, o ministério será um projeto privado, Oez Nonosibirsk. Esta será uma plataforma em tamanho de 406 hectares na cidade no formato “Porto de Sukhoi”, nas imediações da Trans-Sibéria, no aeroporto de Tolmachevo e no parque industrial e de logística. Clusters de logística e produtos de construção serão formados em uma zona econômica especial. Está planejado que cinco projetos sejam implementados na primeira fase da SEZ, investimentos que serão mais de 9,2 bilhões de rublos. Anteriormente, o governo da região de Novosibirsk relatou que, levando em consideração o desenvolvimento, a SEZ durará 752 hectares no futuro.

O site já operacional da Novosibirsk SEZ indica que a Northern Park Development Company e a Corporação de Desenvolvimento da região de Novosibirsk estão envolvidas no departamento. De acordo com o Unified State Register of Legal Entities, 100% da capital autorizada da North Park Development LLC pertence a um famoso empresário, chamado “um dos maiores logistas da Rússia”, Alexander Kahidze. O site também indica os requisitos para futuros residentes da SEZ. Em particular, o investimento mínimo antes da chegada deve ser de pelo menos 120 milhões de rublos.

A nova SEZ será integrada ao centro de compras e logística da Sibéria, que começou a trabalhar em 2023. Este ano, espera -se que ele introduza o projeto de capacidade de 1 milhão de TEU (unidade condicional de medição de veículos de frete) por ano.