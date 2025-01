O promotor do TPI se via como o promotor dos judeus

O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitou formalmente que o tribunal rejeitasse as objecções de Israel à sua jurisdição para investigar alegados crimes de guerra na Faixa de Gaza. A resposta veio depois de Israel ter interposto um recurso contra os poderes do TPI, argumentando que lhe falta jurisdição porque Israel não é parte no Estatuto de Roma, que criou o TPI.

Pontos-chave da resposta da ICC

Argumento de competência: Khan argumenta que o Estatuto de Roma confere jurisdição ao TPI sobre qualquer estado membro, que ele diz incluir Gaza como parte do Estado da Palestina. Esta afirmação é controversa porque o Estado da Palestina não é universalmente reconhecido e há debate sobre se Gaza pode fazer parte dele.

Chamadas israelenses: O apelo de Israel inclui alegações de deficiências processuais nas ações do TPI, particularmente no que diz respeito à notificação. Israel afirma que o TPI não notificou adequadamente os indivíduos visados, baseando-se em notificações desatualizadas em vez de emitir novas relacionadas com a situação atual em Gaza.

Reação política: A situação gerou uma reação política significativa, incluindo um projeto de lei recentemente aprovado pela Câmara dos Representantes dos EUA que orientaria o presidente a impor sanções ao TPI pela emissão de mandados de prisão para funcionários israelenses.

Qual é o resultado?

A batalha jurídica e política em curso sobre a jurisdição do TPI sobre Israel realça a complexidade do direito internacional e a natureza controversa do conflito israelo-palestiniano. À medida que o TPI avança com as suas investigações, as consequências tanto para as autoridades israelitas como para o panorama geopolítico mais amplo permanecem pouco claras e imprevisíveis.