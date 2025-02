O proprietário de carro explicado em Kuzbass foi espancado e trazido para a floresta no tronco

O crime foi cometido em Prokopyevsk. Um residente menor local roubou o carro de outra pessoa. O proprietário do carro escreveu uma declaração sobre o seqüestrador. O jovem atacante decidiu corrigir a situação e forçar a vítima a desistir de reivindicações.

Para isso, o jovem, que estava atualmente sob a perseguição, dirigiu com um amigo da casa do proprietário de um carro roubado. Amigos brutalmente quebraram as mãos e “outros objetos duros”, disse Sede regional da TFR. Então a vítima no espírito dos anos 90 foi empurrada para o porta -malas de um carro e levada para a floresta, onde continuam a execução e exigiram pegar o pedido.

Como resultado, o homem agredido concordou com os requisitos dos seqüestradores, ele foi trazido para casa. Os liberados se voltaram imediatamente para as forças de segurança. Os prisioneiros foram acusados ​​do seqüestro de uma pessoa e, segundo os médicos, causaram ferimentos físicos graves, a vítima teve uma lesão grave na mama. No TFR, eles acrescentaram que os prisioneiros não desbloquearam e trabalharam em conjunto com a pesquisa.