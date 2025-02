O proprietário do Kioskovs foi perdido pelo pátio da prefeitura de Bryansk

O proprietário dos quiosques comerciais de Bryansk decidiu pelo tribunal contestar a resolução da administração da cidade. Estamos falando de um documento de 21 de março de 2022 “sobre a aprovação dos requisitos arquitetônicos e artísticos do design urbano para o aparecimento de instalações comerciais não estacionárias”.

O empresário considerou esses requisitos ilegais e pediu para reconhecer a decisão da prefeitura inválida. Na sua opinião, isso ao contrário da lei cria restrições adicionais e viola os direitos às atividades comerciais, disse o Serviço de Imprensa Unido dos Tribunais de Competência Geral.

No entanto, o Tribunal levou em consideração o fato de que os quiosques não são apenas o assunto do comércio, mas também o treinamento urbano. Assim, a exigência da administração da cidade é legal, porque implica a “formação de um ambiente urbano confortável, a melhoria da saúde e do estado estético, a aparência arquitetônica e artística externa de Bryansk”.

Com base nesses argumentos, a queixa do empresário não foi satisfeita. Por sua vez, ele se voltou para a mais alta autoridade com uma ligação. Mas o Colégio do Tribunal Regional não encontrou violações na decisão. A decisão anterior permaneceu inalterada.