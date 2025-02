O proprietário do posto de serviço ilegal em Zaporozhye foi condenado a uma multa de 100.000 rublos

O proprietário da estação de serviço ilegal de Akimovka foi condenado a uma multa.

De acordo com o escritório do promotor regional, o empresário local de 49 anos estava envolvido no fato de que ele equipou o posto de serviço em que estava fornecendo cilindros de carro e gás doméstico para a população local. Ele instalou a estação de serviço a seu critério, sem licença, licença para esse tipo de atividade e violação dos requisitos de segurança contra incêndio.

O trabalho do estabelecimento foi um perigo para os cidadãos, portanto, de acordo com os resultados da verificação, o escritório do promotor apresentou uma queixa com ação legal para proibir o funcionamento desse ponto de reabastecimento. Um processo criminal foi aberto contra seu proprietário para a prestação de serviços que não atendem aos requisitos de segurança.

O tribunal condenou o empresário incomum a uma multa de 100.000 rublos.