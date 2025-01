O protesto dos agricultores se torna violento em Telangana através de preços baixos para as culturas de cana – Telangana News

A tensão apreendeu o distrito de Nagarkurnool de Telangana na segunda -feira, quando os agricultores protestaram contra os baixos preços oferecidos pelos comerciantes para culturas de amendoim.

Os tumultos ocorreram no mercado agrícola de Achamp, onde manifestações pacíficas se tornaram violentas depois que as autoridades supostamente não abordam os problemas dos agricultores.

Os manifestantes irritados invadiram o escritório do mercado agrícola. Eles agrediram os membros do marido e a equipe do Presidente do Comitê do Comitê de Mercado. Os agricultores também destruíram os móveis de escritório durante o caos.

A polícia chegou rapidamente ao local para restaurar a ordem. Eles contrataram a situação depois de eliminar os manifestantes e garantir as instalações que bloqueiam o escritório.

Nenhuma lesão importante foi relatada e as autoridades estão investigando o incidente.