O “Protetor Hindu” de Uddhav Sen no centro da violência de Bangladesh – Maharashtra News

O Shiv Sena (UBT) deu um novo golpe no centro contra a perseguição dos hindus em Bangladesh. Em um editorial publicado em seu bico SaamanaO partido liderado por Uddhav Thakerray disse que, embora o governo liderado pelo BJP no centro afirma ser um “protetor hindu”, ele não poderia fazer nada para proteger os membros da comunidade dos ataques contínuos na nação vizinha.

“Os hindus em Bangladesh vivem com extremo medo hoje. Em um estado desamparado e desesperado, eles estão olhando para a Índia e seus líderes com esperança. No entanto, a liderança em Nova Délhi não está levantando o slogan Hindutva ou a ameaça de um ’56 – polegada Inglês ‘.

Em outros ataques, a editora acusou o centro de usar hindus apenas para lucros políticos, com membros da comunidade que são estabelecidos no exterior se sentindo impotente.

“Um país tão pequeno quanto Bangladesh adverte a Índia contra a extradição do (primeiro -ministro expelido) Sheikh Hasina (primeiro -ministro Narendra), o amigo de Modi, Trump, ignora seu aviso, mas o governo central continua sendo mãe. Não há mais ar no ‘Vishwaguru “Globo”, disse ele.

“É por isso que eles não podem parar os devastação que custam nas obras dos índios nos Estados Unidos, nem os ataques contínuos contra os hindus em Bangladesh … e dizem que eles são os protetores dos hindus”.

Vários incidentes de violência contra minorias no Bangladesh da maioria muçulmana foram relatados após a expulsão do Sheikh Hasina em agosto do ano passado.

Em dezembro de 2024, o Ministério de Assuntos Externos revelou que Até 2.200 casos de violência contra os hindus Aconteceu na nação vizinha, especialmente após o colapso do regime de 16 anos de Hasina.

As relações entre a Índia e o Bangladesh enfrentaram uma tensão significativa depois que Hasina fugiu para Delhi no meio de protestos anti -governamentais em grande escala. Até agora, o governo interino liderado por Muhammad Yunus fez várias aplicações ao Centro para extraditar o líder deposto.