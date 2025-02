O próximo ministro principal de Delhi não permanecerá em residência oficial: Chefe do BJP de Delhi

O novo primeiro -ministro de Délhi não permanecerá no ‘Sheesh Mahal’, no qual Arvind Kejriwal residiu como o principal ministro de Delhi de 2015 a outubro de 2024. Delhi BJP Head, Virendra Sachdeva Bungalow 6, Flagstaff Road.

“O próximo ministro de Délhi não ficará nele (o bangalô)”, disse Sachdeva, acrescentando que o governo liderado pelo BJP atenderá o que fazer com a propriedade.

O recém -eleito BJP MLA de Rohini e o ex -líder da oposição Vijerde Gupta também escreveram para o tenente governador, que exorta a restauração imediata da residência oficial do ministro principal ao seu estado original e à eliminação de supostas invasões em propriedades adjacentes do governo.

O bangalô foi um ponto de inflamação na campanha do BJP para as eleições de Délhi, com o partido alegando irregularidades e corrupção na reconstrução do bangalô e seu interior luxuoso. Kejriwal desocupou o bangalô em outubro de 2024, depois de desistir da posição do ministro principal após seu vínculo no caso da política de bebidas alcoólicas.

O partido também acusou Kejriwal de hipocrisia, contrastando sua imagem pública como um “homem comum” com sua suposta indulgência privada em luxo às custas do público.

Em sua carta ao tenente governador, Vijander Gupta acusou Kejriwal de transformar sua residência oficial em um “Sheesh Mahal”, financiado pelo dinheiro público. Ele alegou que Kejriwal estendeu a propriedade de 10.000 metros quadrados a mais de 50.000 metros quadrados anexando ilegalmente a propriedade do governo, incluindo oito tipos V em 45 e 47 Rajpur Road e Bungalows Government em estradas 8a e 8b Flagstaff.

Gupta chamou isso de expansão ilegal e ética, alegando que foi feito sem a permissão ou satisfação adequada de procedimentos legais.

“O escopo dessas alterações não autorizadas é particularmente preocupante. O que estava destinado a ser uma residência oficial padrão se tornou um complexo luxuoso”, escreveu Gupta em sua carta. Ele exigiu que as propriedades mescladas fossem removidas da residência do ministro principal e restauradas ao seu estado original, enquanto 6, a Flagstaff Road deve ser devolvida ao seu tamanho original.

Gupta também pediu ao tenente governador que acelerasse a investigação em andamento sobre essas supostas violações.

Gupta criticou Kejriwal por gastar milhões de rúpias do tesouro do estado em conforto pessoal, enquanto os cidadãos de Délhi lutavam por confortos básicos.

“É o mesmo Arvind Kejriwal que pregou simplicidade e honestidade antes de chegar ao poder?” Gupta questionou, enquadrando o problema como um fracasso administrativo e um período moral. Ele solicitou uma ação estrita contra os responsáveis ​​e reiterou que o uso indevido dos recursos do governo para o luxo pessoal é inaceitável.

O BJP conquistou 48 de 70 assentos da Assembléia nas eleições de Délhi e formará um governo na cidade após uma pausa de 27 anos.

Postado em: 10 de fevereiro de 2025

