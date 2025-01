Mensagem do Ministério do Governo:

O governo abraça dois de nossos cidadãos que retornaram a Israel – Arbel Yekhud e Gades Mozhesa, bem como os cinco cidadãos da Tailândia – Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Srian Watchara, Seathao Bannawat, Rumnao Suraasak.

Suas famílias receberam informações sobre a transferência de fogões para nossas forças. O governo e os serviços de segurança lhes fornecerão apoio total a suas famílias.

O governo israelense está ligado ao retorno de todos os removidos e ausentes.

“E eu devolverei meu povo do cativeiro, Israel” (Amos, capítulo 9, versículo 14).

Arbel Yehud e Gadi Moznes retornaram em segurança a Israel após uma transmissão caótica para Khan Junis, com gás. Esses dois estavam entre os reféns divulgados sob o acordo de cessar-fogo, bem como cinco cidadãos tailandeses. A transferência foi marcada pelas cenas do caos, quando as grandes multidões dos moradores de Gaza cercavam os carros da Cruz Vermelha, responsáveis ​​pelo transporte de reféns.

Arbel Yehud, 29, e os anos 80 Gadi Mozhes foram vistos andando em uma multidão caótica para ir para os carros da Cruz Vermelha, imobilizados devido a uma multidão agressiva e incontrolável.

Assista a essas cenas ao vivo. O primeiro -ministro da Air Benjamin Netanyahu disse: “Sou extremamente negativo nas cenas aterrorizantes durante o lançamento de reféns.

Peço aos intermediários para garantir que essas ameaças não repitam nossa fuga e garantam sua segurança. Qualquer pessoa que ousa prejudicar os reféns pagará sua vida. “”

Os reféns foram finalmente transferidos para as forças israelenses, que marcaram o fim de seu tormento em cativeiro. A liberação de Yehud e Moisés, assim como cinco cidadãos da Tailândia, faz parte do acordo atual sobre o cessar -fogo entre Israel e Hamas.