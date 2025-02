O psicólogo Novikova contou como a criança poderia ajudar a não ser vítima de bullying

Maria Alexandrovna, infelizmente o bullying escolar quase se torna um fenômeno bem conhecido, às vezes até ao crime. Qual é o motivo? O que acontece com as crianças modernas?

Maria Novikova: O famoso antropólogo, etnógrafo Marina Lvovna Butovskaya, cita as seguintes figuras: todas as crianças de 8 a 10 anos podem usar produtos de bullying, mas apenas 13 % se tornam agressores, touros. Em primeiro lugar nesta época, a agressão verbal e, em regra, não ficam impune no segundo – físico.

Causas de touros? Vamos começar com o fator familiar. Você deve entender quais modelos comportamentais são aceitos em casa com a criança. Por exemplo, se os relacionamentos se basearem no princípio de “quem é forte, isso está certo”, se a pessoa idosa puder atacá -lo, esse aprendizado social aumentará o risco de que a criança esteja envolvida em uma escola na escola.

Existem fatores associados às características individuais da criança – uma predisposição para o comportamento agressivo, o temperamento. A escola também faz uma contribuição muito importante. O clima escolar é importante, a segurança ambiental é física e emocional. É importante como os professores se comunicam com as crianças, se há declarações ofensivas permitidas aos alunos, quão livres, sem medo, podem falar sobre si mesmos, seu humor com adultos e colegas.

Por outro lado, o princípio da atitude respeitosa entre si deve se aplicar a todos os membros da equipe da escola: isso significa que as crianças são educadas aos professores e à administração – com relação a professores e pais. Tudo isso cria um certo ambiente. Pode ser mais ou menos fértil para a manifestação do bullying.

Existem escolas onde não há bullying?

Maria Novikova: Há pouco tempo, a Rússia participou de um grande estudo internacional da PISA, onde também havia um quarteirão sobre bullying. Os dados sobre a prevalência de bullying nas escolas foram comparados. Acontece que existem países onde o bullying é encontrado de maneira bastante uniforme em quase todas as escolas e, na Rússia, está fortemente concentrado em escolas individuais.

Houve bullying em nossas escolas?

Maria Novikova: O que você acha?

Se eles ofenderam alguém ou piadas, não é tão cruel quanto agora. Na escola em que estudei, não me lembro de algo assim … embora não, houve uma história. Na 8ª série, um colega de classe foi justamente enviado para roubo e mancha de outra garota. Toda a turma estava no tribunal enquanto o negócio era ouvido e para todos que ela foi trazida para a colônia. Mas isso é uma questão isolada. Sim, havia pessoas que não eram divertidas, mas os hooligans ainda se mantinham em suas mãos. Talvez eles tivessem medo de punição?

Maria Novikova: Talvez houvesse uma divisão tácita em escolas boas e ruins, e você estudou bem? Posso assumir que, se crianças de famílias com um estudo de capital social e cultural semelhante na escola, haverá menos perseguição. Em geral, as pessoas se sentem mais confortáveis ​​com aqueles que olham mais ou menos para elas, um status socioeconômico semelhante que consiste em três coisas: trabalho, nível de renda e nível de educação dos pais. Desse ponto de vista, existem escolas mais ou menos prósperas.

Como o conflito usual se distingue da perseguição?

Maria Novikova: Por exemplo, os amigos lutaram, a garota não compartilhou, o conflito pode ser difícil. Mas isso é bastante interação a partir de uma posição de termos iguais. Quando falamos sobre bullying, sempre há alguém em uma posição mais fraca. Há alguém que é difícil de proteger. Geralmente, esse “alguém” é diferente das massas de outras crianças. Se todos estão estudando mal na escola, envenenarão o excelente aluno. Se tudo estiver sem óculos na sala de aula e um com óculos, então (mas a perseguição ocorre apenas na equipe da escola em que esse método funciona em princípio).

O que geralmente se torna a razão, a desigualdade em quê?

Maria Novikova: Este é o resultado da interação de um sistema complexo. O que será mais importante – aparência, avaliações, nacionalidade? Funções nacionais – Sim, geralmente se tornam a causa. Meninos com história de migração são mais frequentemente vítimas de perseguição. Mas há situações em que eles atuam como agressores. Acabamos de concluir lojas de bola em círculos e seções. Foram entrevistados 3.000 crianças e adolescentes de 8 a 15 anos. Nas aulas extras, eles são tão frequentemente confrontados com o bullying como na escola. É certo que a agressão física era menos comum do que na escola. Ao mesmo tempo, houve mais perseguições em seções e grupos destinados a altos resultados, por exemplo, na dança, balé, esporte. Talvez o motivo também esteja em maior concorrência e estresse.

Suponha que seu filho seja um lugar. O que os pais devem fazer? Agite bem o agressor, dê um golpe? Pode?

Maria Novikova: Não, os psicólogos nos dirão que, se você atacar o agressor, ele concluirá: eu derrotei os mais fracos, eles me tocam, o que significa que eu simplesmente não sou o mais forte. Mas, em geral, o agressor recebe confirmação de seu comportamento: você pode vencer alguém.

Existem programas para impedir o bullying que apareceu na Escandinávia nos anos 80 do século passado. Então o problema do bullying lá foi muito agudo e até levou a tragédias. Supõe -se que esses programas ainda estejam funcionando bem.

O princípio básico é o retorno da responsabilidade pelo agressor que a outra pessoa usa para alcançar seus objetivos. Como argumenta o agressor? “Quero ser legal aos olhos dos outros. Vou encontrar alguém que possa insultar, humilhar e, portanto, merecer a aprovação dos outros …”.

Bulling é sempre uma doença coletiva, o agressor precisa de feedback: “Você está bem feito, é legal!” O agressor deve receber aprovação social. A testemunha é importante na perseguição. É importante que alguém veja um triunfo. Portanto, você precisa criar um ambiente em que não seja legal, onde você não receberá suporte se continuar se comportando assim.

É possível fazer apenas palavras e conversas educacionais?

Maria Novikova: O agressor geralmente não correlaciona suas ações com as quais os danos ele causa à vítima. A tarefa é fazer com que você esteja fazendo mal à outra pessoa, para tornar um consciente, tangível. Há um algoritmo em construir uma conversa com uma criança assim. É desejável que a criança não esteja ciente disso com antecedência, você pode até ligar para ele por 5 minutos – não mais. A conversa é construída em quatro frases principais. “Eu sei com Vasya isso e você fez isso. Ele é muito ruim para ele.” E, independentemente de o agressor culpar ou não (provavelmente – não), o adulto diz ainda: “Mas, no entanto, Vasya não vai à escola pelo terceiro dia. Vamos pensar sobre o direito da situação para que ele melhore”.

É claro que as crianças nem sempre oferecem soluções construtivas. Eles podem começar a usar um absurdo. Mas tentamos não provar nada sobre eles: “Vamos nos encontrar em uma semana e conversarmos sobre o que você pode fazer”. A prática mostra que essa abordagem funciona. A agressão é reduzida.

Este método é provavelmente adequado para crianças do ensino fundamental. Mas e os grandes hooligans?

Maria Novikova: O Duma agora toma decisões para aprimorar a punição pelo bullying. Ainda é muito difícil manter um filho responsável se não tiver atingido uma certa idade. Estamos falando de bullying físico. Mas, para o bullying social, quando eles excluem da equipe, boicotam, espalham rumores, fofocas, é impossível punir. E nenhum tribunal atribuirá nada aqui. A única coisa na escola de tal agressor pode ser colocada nos registros intra -escolares.

Colocar e o quê?

Maria Novikova: A questão é: essa medida é suficiente? Provavelmente não.