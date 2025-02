O que acabou "Filhos do sol." – A primeira estréia no palco "Melnikov"

Agora, no palco, Melnikov apresentou a primeira estréia – The “Children of the Sun”, de Maxim Gorky na produção de um aluno Andrei Lisa Doronicheva. Para ela, graduados da Academia de Teatro de São Petersburgo, esta é a primeira produção em Moscou. O teatro promete que, até o final da temporada, exclusivamente jovens, vencedores do laboratório para diretores com menos de 35 anos, publicará “procurará o herói” aqui.

Que século existe no jardim – xx, xxi? Não há tempo na peça. Os heróis são colocados em um espaço claustrofóbico da casa do químico Pavel Protasov (um golpe muito preciso na imagem de Sergei Epishev). A cólera é desenfreada do lado de fora da janela e os amigos dos jovens cientistas trazem relatos sobre o número de pessoas doentes. Parece que tudo isso parece 2020, quando o mundo inteiro estava atemporal por causa do Covid. A paisagem enquadra apenas a próxima escuridão – uma janela cega com uma chuva e um rack com muitas figuras de cerâmica de animais. A geladeira para os reagentes, que se projeta para devolver seu desempenho com o pé, se adapta regularmente. E como uma ilustração musical – o som irritante de uma serra e um piano, incluindo os heróis a famosa melodia idealista de Over the Rainbow (“sobre um arco -íris”) Neuriën do musical “Wizard of Oz” de 1939. É hora de construir uma nova arca de Noah. A casa do Protasov realmente parece um navio. Mas pode esta casa, onde Protasov, como se desaparecesse através de vapores de experimentos, ninguém percebe, se torna um esconderijo?

Esse rack é inacessível em altura, uma memória dos seres armazenados, ou uma ilustração de raciocínio de que os animais não atingem as alturas às quais o Espírito lidera o Espírito. “Você é uma pessoa, é um ser razoável, é o fenômeno mais animado e mais bonito do mundo”, diz Pavel. Por trás da distribuição de animais e pessoas, o conflito mais importante da peça “Children of the Sun”, escrito por Gorky em 1905, depois da peça “abaixo”, na versão original chamada “Withing the Sun”. está escondido. O conflito de classe é claro. Mas na nova produção, ele é ofuscado por outro tópico – o Intelligentsia, que é 100 anos atrás, que hoje ainda tem medo da vida, como Lisa Protasova (Anastasia Torel) que ficou louco. “Se você diz que tem que amar as pessoas, eu não acredito. Quem fica sobre o arco -íris e se transforma em novos filhos do sol que salvarão a humanidade se Chepurna comete suicídio na final e tem medo de viver Protasov? Sem o sol – ambos.

“Filhos do Sol” no palco “Melnikov” em 17 de fevereiro