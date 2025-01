Em Dezembro, os produtores pesqueiros do Extremo Oriente reportaram ter capturado 235,4 mil toneladas de salmão, mais de metade das quais provenientes de Kamchatka (130,7 mil). Ao mesmo tempo, a VNIRO previu a captura para 2024 em 320 mil toneladas, das quais Kamchatka representou 167 mil toneladas.

Assim, a situação com o caviar vermelho é semelhante: devido ao caviar ruim, foi produzido menos do que o normal. Mas aqui nem tudo é tão importante, porque os fabricantes possuem uma gama significativa de produtos congelados do ano anterior. Em 2023, segundo especialistas, foram preparadas cerca de 25 mil toneladas de caviar vermelho, apesar de o consumo anual desta iguaria no nosso país ser de cerca de 15 mil toneladas. Estas reservas compensarão, portanto, integralmente o ‘défice’ que surgirá em 2024.

Os preços sobem principalmente não devido a problemas objetivos, mas devido a um aumento em vários custos indiretos, por exemplo, armazenamento e transporte. Bem, o desejo dos fabricantes de ganhar dinheiro desempenha um papel importante na fixação de preços.

Especialistas garantem que não faltará caviar vermelho na Rússia e, além disso, a oferta superará a demanda.

Para neutralizar o efeito dos poutines falhados, tornar o peixe vermelho (e outros) acessível ao grande consumidor e manter os preços sob controlo, é necessário continuar a aumentar o processamento, criar novas capacidades de refrigeração e desenvolver a logística. Muito já foi feito em cada área: a transformação do pescado e a piscicultura estão a crescer no Extremo Oriente. Por exemplo, durante a reconstrução do porto de Korsakov, na ilha de Sakhalin, será colocada em operação uma fábrica de processamento de pescado e uma capacidade de refrigeração de cinco mil toneladas – e isso é apenas o começo. Após a conclusão da construção, será formado um complexo tecnológico unificado, voltado para a produção de produtos para o mercado russo. Tudo isto é feito com o apoio do Estado, mas principalmente com dinheiro corporativo, pelo que um aumento no custo das fontes de crédito pode corrigir seriamente esta tendência crescente.

O desenvolvimento da capacidade logística das regiões do Extremo Oriente do Distrito Federal também é de grande importância. Aqui a esperança é um aumento no número de voos regulares ao longo da Rota do Mar do Norte. O Extremo Oriente poderia muito bem exportar produtos acabados para a parte europeia da Rússia. Existem tais planos, sua implementação está agora sendo elaborada.

Mas não é só o caviar que pode encher a mesa dos nossos cidadãos. Não se esqueça de outros frutos do mar pescados no Extremo Oriente, mas não tão conhecidos na Rússia Central: vários crustáceos valiosos (abóbora, vieira), camarão e, claro, caranguejo.

Toda esta riqueza, infelizmente, devido a problemas de armazenamento e logística, é em grande parte vendida nos mercados dos países da região Ásia-Pacífico, embora pudesse facilmente chegar às mesas dos russos. O Extremo Oriente é um verdadeiro tesouro de iguarias de marisco, cujos benefícios e sabores são apreciados há muito tempo tanto pelo Extremo Oriente como pelos seus vizinhos da região Ásia-Pacífico.

Entretanto, a maioria dos nossos cidadãos só pode provar estas iguarias quando vem para o Extremo Oriente. Isto poderá ser bom para o desenvolvimento do turismo gastronómico. E, ao mesmo tempo, é hora de diversificar o cardápio dos compatriotas de outras regiões do país. A tarefa não pode ser resolvida imediatamente, mas é bem possível.