O que acontecerá com o rublo, petróleo e trocas na semana, das 3 às 9 de fevereiro

Tapete

Mikhail Vasiliev, analista -chefe do Sovcombank:

– Acreditamos que os rublos serão estáveis ​​na próxima semana e continuarão a negociar ao alcance de 13-13,7 Roebel. Para Yuan, 96-101 Roebel. por dólar, 100-105 rublos. Para o euro.

De acordo com as estatísticas dos anos anteriores, fevereiro é o mês mais favorável durante um ano antes dos rublos devido à baixa demanda sazonal por moeda e uma alta oferta de moeda da exportação contra o fundo da estação de aquecimento de inverno.

Para De Roebel, também há a venda de Yuan a partir de reservas dentro da estrutura de atividades orçamentárias para 4,7 bilhões de rublos. por dia e retenção das taxas de juros com rublos altos. Os bancos continuam a oferecer depósitos no nível de 21-24% ao ano. Esperamos que o banco van Rússia mantenha novamente uma taxa importante em 21%durante a próxima reunião em 14 de fevereiro.

Fatores negativos para os rublos são riscos geopolíticos e sanções aos bens de exportação russos. Além disso, os preços do petróleo são reduzidos pela segunda semana consecutiva, incluindo a política protecionista do presidente dos EUA, Donald Trump.

Óleo

Vladimir Evstifeeev, chefe do serviço analítico do Zenit Bank:

– O mercado de petróleo permanece sob pressão do aumento do protecionismo na política externa dos Estados Unidos. Os investidores consideram um aumento nas taxas de importação nos Estados Unidos como um sinal negativo, porque a fragmentação da economia mundial diminuirá a taxa de crescimento do PIB global.

O fator de redução para o mercado de petróleo foi os resultados da reunião do Federal Reserve americano. Apesar do fato de os resultados serem esperados pelos investidores, o dólar recebeu apoio contra os antecedentes de um voo geral de ativos de risco, bem como a falta de previsões para diminuir o interesse básico durante a próxima reunião.

O preço da política externa das cotações de petróleo é armazenado, apesar dos sinais de estabilização da situação no Oriente Médio. O cessar -fogo ainda parece instável, então os investidores estão prontos para responder rapidamente quando veem os sinais da deterioração da situação.

As estatísticas industriais nos Estados Unidos eram moderadamente Neuugat. As reservas comerciais de petróleo e gasolina em uma semana aumentaram consideravelmente mais altas que as expectativas, mas o volume de produção total de petróleo caiu 0,23 milhões de barris por dia para 13,2 milhões de barris por dia.

A perspectiva de curto prazo do mercado de petróleo parece cautelosa. Dada a incerteza em relação às futuras medidas tarifárias americanas, bem como a estabilização no meio, não há razões para o aumento dos preços. Ao mesmo tempo, as cotações já foram enroladas em 8% da maxima de janeiro. Nesse contexto, esperamos a gama de flutuações no preço de um barril de Brent $ 73-77.

Estender

Alexander Shepelev, especialista no campo do mercado mundial de compartilhamento de investimentos do BCS:

– O índice de Mosbirzhi chegou perto de um número redondo de 3000 pontos no final de janeiro e, em uma situação favorável, fevereiro pode começar com o mau funcionamento. As notícias geopolíticas podem contribuir para isso, por exemplo, o surgimento de informações sobre a conversa esperada dos presidentes da Rússia e dos EUA.

Dos eventos importantes da próxima semana no circuito externo, observamos uma reunião do Comitê de Monitoramento da OPEP+ 3 de fevereiro. No mesmo dia, os índices de janeiro das atividades comerciais na produção da zona do euro e dos EUA (PMI) serão conhecidos, o índice de serviço correto será divulgado na quarta -feira. Os investidores também prestarão atenção ao relatório de janeiro no mercado de trabalho americano, que será publicado na sexta -feira.

Pouco se espera no mercado de notícias russo. Na segunda -feira, os acionistas polares discutirão a questão das ações esmagadoras 1 a 10 durante uma reunião extraordinária, o Aeroflot revelará um relatório sobre a corrida antes de 2024. Na quarta -feira, Rusagro revelará os resultados operacionais para o quarto trimestre e todos os 2024.