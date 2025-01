O que acontecerá com os rublos, petróleo e bolsa de valores na semana de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Rublo

Nikita Kulagin, chefe do Departamento de Análise Macroeconômica do Sovcombank:

“Achamos que na próxima semana a moeda russa nos níveis de 13,6 rublos por yuan, 99 rublos por dólar e 104 rublo podem flutuar por euro, mas que a volatilidade das taxas provavelmente aumentará.

Por um lado, haverá um período de impostos nos primeiros dias da semana, no qual os exportadores podem aumentar a venda de moeda estrangeira para fazer pagamentos de rublos.

Por outro lado, as estatísticas de dezembro mostraram que as exportações eram fracas em dezembro (nominal e especialmente sazonal). Levando em consideração os atrasos ao receber renda, acreditamos que os exportadores podem reduzir a venda de moeda estrangeira imediatamente após o período fiscal.

Além disso, a queda nos preços do petróleo no mercado mundial, que ocorreu nos últimos dias, pode aumentar a demanda pela moeda em relação aos antecedentes das expectativas desvalorais.

Óleo

Vladimir Evstifeeev, chefe de serviços analíticos do Zenit Bank:

“O mercado global de petróleo corrige agora que os detalhes estão se tornando disponíveis sobre as ações do novo governo nos Estados Unidos. As declarações de Donald Trump ainda não estão ameaçadoras para o mercado, mas exigem a remoção do prêmio da incerteza. A ênfase está nas medidas destinadas a ajustar o comércio exterior. Em particular, a intenção de aumentar as tarefas de importação sobre o comércio com a China agora será experimentada como negativa, pois será projetada em previsões de uma questão enfraquecida.

A ligação do novo presidente dos EUA para a Arábia Saudita para reduzir os custos de petróleo não incentiva os preços. Além de outros fatores, vale a pena enfatizar a trégua no Oriente Médio. Parece vulnerável e, portanto, será necessário manter o prêmio de risco geopolítico a médio prazo.

As estatísticas do setor nos EUA também não apoiaram as taxas. Os estoques comerciais de petróleo caíram pela metade menos do que o esperado durante a semana, enquanto a produção total caiu um pouco e permaneceu perto do ponto mais alto de todos os tempos.

As vistas frontais de curto prazo para o mercado de petróleo parecem moderadamente negativas. Sinais claros dos Estados Unidos sobre sua intenção de realizar preços mais baixos do petróleo podem afetar os preços. É provável que as novas autoridades americanas possam conseguir isso, entre outras coisas, aumentando a produção doméstica, que continuarão a tendência de perda de participação de mercado pela OPEP. Por sua vez, isso pode levar a desacordos dentro do cartel e uma deterioração da disciplina ao limitar a cota de produção. A volatilidade no curto prazo do preço de um barril de Brent poderia, portanto, passar para US $ 74-78.

Bolsa de valores

Alexander Shepelev, especialista em ações da BCS World of Investments:

“Na semana passada, o Moscow Exchange Index consolidou acima de 2900 pontos e tentou estar perto dos 3000 pontos periodicamente. Os investidores tendem a otimistas sobre as perspectivas geopolíticas esperadas, mas em geral a dinâmica ainda é bastante cuidadosa também a natureza contraditória dos sinais externos que chegam é recortada pelo reforço dos rublos, estatísticas de inflação negativas e uma ligeira diminuição dos preços do petróleo .

O período fiscal termina no início da próxima semana comercial de cinco dias e, no final de janeiro, os rublos podem perder algumas de suas posições. Enquanto isso, a esperança geopolítica de touros nas bolsas de valores provavelmente continuará a impulsionar os preços das ações à medida que as informações se tornam disponíveis sobre a organização das negociações entre os líderes da Federação Russa e os Estados Unidos em um futuro próximo. Sob condições favoráveis, o nível de 3000 pontos no índice de troca de Moscou pode ser facilmente superado.

Depois de um pouco de descanso no mercado russo, são esperadas várias publicações e eventos. Na segunda -feira, as ações de Moscou retomarão sua sessão da manhã, o X5 apresentará os resultados operacionais para o quarto trimestre e os doze meses de 2024. No dia seguinte, Henderson organizará um dia de investidor. No meio da semana, o Grupo Astra anunciará seus resultados operacionais do ano passado e, na sexta -feira, o Conselho de Administração da Aeroflot considerará sua estratégia de desenvolvimento de longo prazo.

No que diz respeito ao circuito externo, a ênfase, além da geopolítica, estará nos supervisores: em 29 de janeiro, a decisão sobre as taxas de juros será tomada pelo Federal Reserve dos EUA e no dia seguinte pelo Banco Central Europeu. Os dados estatísticos importantes incluem os índices do PMI nos setores de produção e serviços da China (segunda -feira), o CB American Consumer Confidence Index (terça -feira) e os dados semanais do Rosstat sobre a inflação (quarta -feira). A partir do dia 28, as bolsas de valores da República Popular da China e Hong Kong farão uma longa pausa devido à celebração do Ano Novo Chinês.