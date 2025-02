Tropas norte -coreanas enviadas para Rússia E Pyongyang Para apoiar a guerra em Moscou na Ucrânia, eles estão longe da primeira linha de luta no Kursk desde meados de janeiro.

Os relatórios da AFP, referindo -se às últimas análises da inteligência de Apenas (NIS) sobre o que Kiev disse recentemente, segundo o qual os soldados do norte foram retirados da frente por causa das pesadas perdas. Enquanto isso, as forças de defesa aérea russa estabeleceram um longo foguete no mar de Azov à noite. Ele o comunicou em um memorando – conforme relatado pela borla – o Ministério da Defesa da Rússia: “As forças de defesa aérea destruíram um longo foguete da Ucrânia no espaço aéreo acima do selo do Azov”.

Notícias sobre como enviar ajuda para Penhor. As remessas de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia suspenderam brevemente nos últimos dias antes de retomarem no fim de semana, enquanto o governo de Trump discutiu sua política contra Kiev. A agência da Reuters escreve que ele cita quatro pessoas que foram informadas sobre isso. Segundo duas fontes, as remessas foram retomadas depois que a Casa Branca retirou a primeira avaliação para interromper toda a ajuda para a Ucrânia. Há facções dentro do governo que discordam da medida em que os Estados Unidos devem continuar apoiando o esforço de guerra de Kiev com armas de ações americanas, disse um oficial americano.