"O que aconteceu comigo durante o vôo no triângulo das Bermudas": Roberto Giacobbo chocante

Ele é “o homem dos mistérios”, Roberto Giacobbo. O condutor de Viajante um Freedom-Ooltre de BorderApós o retorno a RETE 4 (e focado no sucesso também pela paródia de Maurizio Crozza) Corriere della Sera Para ter dois, ele não conseguiu se explicar. O primeiro é o fato de nascer e ser criado no mesmo bairro Alessandro Cecchi PaoneCom quem ele foi para a escola primária (“No Merelli van North Roma, ambos com o arco, éramos bons”, morando a 600 metros de casa de casa Alberto Angela: “Três áreas populares três no mesmo bairro. O que estava no ar?” “Eu não sei, não explico.”

O segundo é que isso se refere aos seus seis Dachshund: “Por que fugir regularmente o lago a cem metros da porta, depois de três horas de caminhada?” Na entrevista, Jacobbo se lembra das travessias com muitos VIPs, de Carlo Conti UM Paolo Bonolistambém Fabrizio Frizzi (“Excepcional”) a Fierello (Suas filhas foram para a mesma escola). Então, lista toda vez que ele arrisca muito e o via feia. “Em Morgongiori, na Sardenha, guardei uma costela. Entrei na montanha por uma rachadura muito estreita, não mais que uma palma e três dedos, depois de esvaziar o ar dos pulmões e depois quebrei 70 metros. não foi calculado, mas que, após duas horas de intensa atividade física, o corpo incha. Pirâmide de CheopsVá para o topo. “Eu havia estabelecido 7 anos para obter a permissão. E os dois últimos que tentaram morrer durante a descida. Demora cerca de 40 minutos para escalar. Para ir por algumas horas. Você está mais cansado e cansado e precisa Salte, se você estiver errado, está pronto.

A anedota no Bermuda -driehoekUm dos “culto” para todos os fãs do gênero: “Eu estava voo. Segundo uma teoria, o momento mais perigoso é quando eles viajam com água. Você pode formar bolhas Em que navios e aviões correm o risco de afundar ou em chamas. Eu queria experimentar pessoalmente e voar sobre aquele pedaço de mar a baixa altitude. Eu não disse nada para minha esposa para não se preocupar. Somente: “Ligarei para você mais tarde, eles não levam telefones celulares aqui”.

No Tutankhamon Mummie Os credulas (“não há maldição) estão congelando enquanto você está indo estrangeiro é pelo menos possível: “Acredite no OVNI Como o dogma é exagerado, mas não podemos ser os únicos habitantes do universo, acredito que há vida em outros mundos. Atualmente, as realidades não existentes podem ser construídas com inteligência artificial. Dúvidas vêm especialmente quando eu vejo lados Representações no passadoDe objetos ou pessoas que não poderiam estar naquele momento “.