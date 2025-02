O que causou dificuldades com a implementação da reforma dos resíduos no distrito federal central

As reivindicações causaram a qualidade dos regulamentos territoriais para distribuição, classificação e funeral de RSU. Esses documentos indicam onde os aterros existentes e projetados, as estações de sobrecarga, a classificação de fábricas e até essas instalações são desconhecidas para a maioria absoluta do centro da Rússia, como áreas para compostagem de resíduos orgânicos ou a produção de combustível de RDF por resíduos. Nas áreas acima mencionadas do Terpym, eles são tão inventados que em cinco anos não terá permissão para alcançar cem por cento de processamento de RSU e uma redução de 50 % em seu volume que foi enviado ao funeral, Deis Butsaev, diretor administrativo, Explicou o diretor -gerente Van UIT, diretor geral da De Reoo.

No governo de Smolensk, a pedido do RG, eles deram uma observação evasiva, sem indicar quais disposições dos Terkhams podem causar tais críticas e como ser corrigido. Nos próximos cinco anos, está planejado para construir dois complexos de classificação de resíduos – nos distritos Smolensk e Safonovsky. “Os objetos incluem capacidades para classificação, ampliação e funeral de RSU. Projetos de construção estão sendo desenvolvidos”, explica o Ministério Regional de Recursos Naturais e Ecologia. Segundo as autoridades, isso contribuirá para atingir a meta em 100 % de resíduos de classificação.

Nas regiões de Belgorod e Kostroma, era difícil responder aos pedidos de “RG” como eles pretendem resolver a situação. Em Vladimir, foi relatado que, em 2021-2022, três complexos de classificação de resíduos foram construídos com fundos extras na região: em Petushinsky, Kameshkovsky e Murom, distritos -uma capacidade total de 150 mil toneladas por ano.

Em 2024, foi possível aumentar a capacidade da estação de resíduos no centro regional de 40 mil para 100 mil toneladas. Este ano, o complexo de resíduos no Gus -Khrustalny (capacidade de 40 mil toneladas) deve ganhar, em 2027 e 2029 eles planejam usar a primeira e a segunda fase do complexo “petushka” com capacidade de 150 mil e 200 mil toneladas, respectivamente. Um total de aproximadamente 420 mil toneladas de resíduos são formadas na região todos os anos. “As medidas planejadas permitirão que, até 2030, processem 100 % dos resíduos e cobrirão todo o território da região de Vladimir com uma coleção separada de resíduos municipais”, o RG estava segurado no governo regional. Reo, como já mencionado, tem uma opinião diferente.

As áreas de Belgorod, Vladimir, Kostroma e Smolensk caíram na zona vermelha

Com toda a honestidade, vale a pena mencionar que há problemas com o design de aterros e substâncias de lixo em áreas que não estão em perigo, de acordo com a REO. Assim, na região de Ivanovo, em 2024, as paixões estavam em torno dos planos para o funeral de resíduos sob Shuya. Uma trama perto da vila de Kitov foi encontrada no novo campo de treinamento. Os residentes locais resistem bruscamente. Em setembro, o governador Stanislav Voskressensky encomendou para encontrar outro local que não causaria essas objeções. Em dezembro, ele confirmou que o local de Kitov não é mais considerado: “Isso é quase um shui -buitenwijk e seria estranho construir um aterro próximo a uma pequena cidade em desenvolvimento dinâmico”.

O terusham do tratamento de RSU na região de Ivanovo atualmente não contém local alternativo. Os motivos mais próximos de treinamento estão perto de Ivanov e Paleekh. O documento estipula que os resíduos de vários centros distritais serão transportados para diferentes fases: de locais de contêineres a estações de sobrecarga, a partir daí até a fábrica de classificação em Ivanovo e, finalmente, aterros e aterros autorizados. A solução é compreensível do ponto de vista da economia: construir e manter as capacidades na classificação de RSU em pequenos municípios na população de municípios. Do ponto de vista da ecologia e dos objetivos da reforma, há questões: a prensa é usada ao sobrecarregar o desperdício e é quase impossível extrair dos densos briquetes obtidos. Toda a esperança de uma taxa separada que não foi estabelecida na região de Ivanovo, como no país como um todo.

Em Voronezh, por exemplo, outro projeto piloto foi lançado em janeiro para compartilhar os resíduos em seco e molhado. Como nos tempos anteriores, as autoridades determinaram vários pátios em duas áreas centrais, onde instalaram tanques com cores diferentes. A inovação foi que eles usariam diferentes caminhões de lixo para a exportação de RSU deles. É por isso que as pessoas esperam se desenvolver no próprio sistema, que será estendido a vários outros municípios. Anteriormente, o operador de RE explicou que os resíduos dos tanques são carregados apenas em um corpo porque os hambúrgueres ignoram a indicação de cor – eles estragam o potencial reciclável com sobras molhadas e sujas. A partir da massa total na fábrica de classificação, essas fraturas são selecionadas para as quais há uma pergunta real: papelão, metal, os principais tipos de plástico. Grandes resíduos com madeira, como móveis, são esmagados em batatas fritas de madeira e usadas no Kererkamer na empresa.

Os custos dos custos dentro da estrutura da reforma são inconsistentes mais altos do que aqueles para os quais as taxas foram projetadas

Uma coleção separada de trapos e roupas de algodão está sendo desenvolvida na região de Ivanovo: a fibra secundária de algodão vai para a produção de luvas de trabalho. Em uma instalação de lixo na capital da região, eles queriam criar um complexo em 2025-2027 para o processamento de grandes resíduos. As fraturas úteis devem ser escolhidas manualmente e a massa restante é esmagada e compostada em 10 bacti. Nesse caso, Burt é uma capacidade de 45 x 8 metros com paredes de concreto de altura do metro, cobertas com material de membrana. O ar será fornecido dentro, o líquido será removido. O processo de compostagem por tecnologia dura aproximadamente um mês, um programa de computador com base em dados de sensores de oxigênio, temperatura e pressão ajudará a verificar. Em seguida, a massa torcida está sobrecarregada por duas semanas para outro Bourt, peneirada e um techno gront será obtido. O complexo em Ivanovo será capaz de produzi -lo em uma quantidade de pelo menos 25 mil toneladas por ano.

“O poder anual do cemitério é de 180 mil toneladas, a seção de esmagamento é de 16 mil, compostagem – 50 mil por ano”, diz o Tershama. “O soloGront pode ser usado como material para a entrega de bombas de RSU, para métodos de paisagem, entrega, entrega de estradas e recuperação de objetos ecológicos e frações maiores (25-70 milímetros) -como fonte para RDF de baixa caloria.

Os custos para a construção de um complexo para compostagem são indicados no regulamento aos preços de três anos atrás – pelo menos 926 milhões de rublos. Será possível implementar apenas o projeto com a condição de apoiar o orçamento federal.

Segundo observadores, a capacidade residual dos aterros existentes aumentou no Tersham da região de Ivanovo. Isso continua a explorar as duas maiores instalações: na rua Statkostroiteli em Ivanovo (“Campo limpo”) e no território do distrito de Teykovsky (“Zalesye” ao lado da cidade). O pouso de Lawki baixo é quase constantemente queimado e fumando. Os focos estão localizados na espessura dos resíduos a uma profundidade de 10 a 15 metros. Na estação quente, o lixo foi derramado com água de reservatórios de marca; No inverno, a neve começou a ser entregue nas ruas de Ivanov. As escavadeiras misturam -as com areia e resíduos fumantes, escavadeiras – acabamentos. Nos próximos meses, em nome do prefeito de Alexander Shabotinsky, será necessário preparar um projeto de um complexo moderno para o processamento tecnológico de RSU para o “Zalesya”. Enquanto o lixo é disparado naquela parte do aterro, que é considerado seguro.

Discurso direto

Evgeny Bazhanov, Ministro de Habitação e Serviços Públicos da região de Voronezh:

– No início da reforma no campo da gestão de resíduos, havia uma idéia idealista de que é suficiente introduzir um certo mecanismo de mercado – e a empresa percebe tudo. Eles não sugeriram os esforços que eram realmente necessários. Além disso, os esforços não são apenas uma natureza econômica, mas também uma natureza legal. A estrutura regulatória, que foi formada anteriormente, permitiu que os participantes sem escrúpulos do mercado não cumpram suas funções. Ao mesmo tempo, foram introduzidos obstáculos formais extras, que devem agora ser cancelados. E este trabalho é realizado no nível federal.

Vou explicar sobre o exemplo das estações de piercing. O operador regional leva o RSU de um local de contêiner para um complexo de classificação, que pode estar a uma distância de 100 quilômetros. Nesse caso, o lixo é compactado ao longo do caminho em um local especial com um revestimento duro e é retirado de lá por um caminhão de lixo maior. Portanto, os custos de descarregar resíduos de uma máquina e carregar para outra não estão incluídos na receita tarifária de So -Driven. Ou seja, o operador ou seu contratado tem custos que não são compensados ​​pela taxa. Embora, se isso fosse fornecido, os custos totais para os consumidores finais seriam menores. E existem muitas dessas nuances.

Na verdade, eles começaram em 1º de janeiro de 2019 sem uma corrida. E isso, é claro, levou a certas falhas por razões objetivas e subjetivas …

Recentemente, parece que, no ministério, uma pequena pergunta: em um dos distritos da região de Voronezh, a estrada vai do local do contêiner ao longo da mãe da lagoa. O caminhão de lixo está preso no Rasputitsa. A administração local garante que a estrada responda ao padrão. E o reoperador pergunta quem compensará os danos se o caminhão de lixo nesta lagoa for estendido. O carro custa mais do que reparar a estrada. Bem, enviaremos o comitê, avaliaremos o que pode ser feito com ele.

No inverno passado, durante o período de queda de neve pesada e flutuações de temperatura através de zero, havia muitas estradas para o campo de treinamento nacional em tal estado que os caminhões de lixo mantinham. Surgiu a pergunta que deveria limpar essas calçadas, que às vezes atravessam os campos. Afinal, as autoridades locais têm uma prioridade para limpar as ruas.

Os custos dos custos dentro da estrutura da reforma são incomparavelmente maiores do que aqueles para os quais as taxas foram projetadas. Em outras regiões, os operadores já estão começando a falir no tratamento de RSU. Eles cumprem suas obrigações e não podem sobreviver ou parar de trabalhar normais, se enquadram em multas e novamente informam as intenções de deixar o mercado. As empresas veem em que situação financeira estará em seis meses por ano.

Mas, em geral, parece -me que todos os problemas foram resolvidos, incluindo financeiros. Suponha que o REO PPC ainda esteja pronto para fornecer empréstimos preferenciais a taxas abaixo de 10 %, enquanto atingem 30 em empréstimos comerciais.