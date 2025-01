"O que deve desistir": Para Djokovic, é um pesadelo, outro golpe para o monstro

Novak Djokovic Ele foi forçado a se retirar de Aberto da Austrália Depois de um primeiro conjunto de umidade contra Alexander Zverev Na semifinal do torneio. O campeão sérvio, visivelmente limitado por um problema muscular que o fez nas horas anteriores ao jogo, decidiu interromper sua corrida para o que o décimo primeiro título teria sido em Melbourne. O campeão também teve medo do retiro pelo público: um episódio de depreciação objetivamente. De qualquer forma, o montante fixo é um golpe sério, não apenas para o tenista, mas também para a Sérvia, que terá que ficar sem ele ao jogar a Copa Davis contra a Dinamarca.

A notícia foi confirmada pelo capitão da equipe sérvia, Viktor TroickiAtravés Clube de Esportes. A ausência de Djokovic e a de Dusan Lajovic Eles reduzem drasticamente as possibilidades da Sérvia para superar o jogo. O capitão terá que confiar Miomir Kecmanovic” Laslo Djere um Hamad Medjedovicenquanto, por outro lado, o dinamarquês Holger Rune Ele tentará ganhar seu time com a vitória.

No momento, não há certezas sobre os tempos de recuperação de Djokovic, mas uma coisa é clara: sua determinação permanece inalterada. “É verdade que Eu sofri lesões diferentes nos últimos anos. Terei que entender o motivo do que aconteceu. Continuarei lutando para ganhar outro Slam: até sentir que quero tolerar tudo isso, continuarei “, disse ele com condenação.





Falando em sua semifinal contra Zverev, Djokovic enfatizou o quão confiante era antes que o problema físico assumisse o controle: “Eu acho que joguei muito bem. Adorei minhas chances neste torneio quando era fisicamente bom e estava pronto para lutar. Eu bati bem na bola, há muitos aspectos positivos a serem avaliados. A semi -final, dadas as circunstâncias, é um bom resultado. É claro que não estou satisfeito, porque o objetivo é sempre lutar por grandes títulos “, concluiu.