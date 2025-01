O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na segunda-feira uma ordem executiva para acabar com a cidadania por direito de nascença nos Estados Unidos. A ordem, que entra em vigor em 20 de fevereiro, garantirá que os filhos de portadores de passaportes estrangeiros não sejam mais considerados cidadãos norte-americanos. Isso inclui pessoas que estão legalmente no país, como turistas, estudantes e pessoas com visto de trabalho.