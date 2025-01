“O que é isso? Uhhh, esta é uma grande ordem executiva.” Agora entendemos isso, com Donald Trump tudo é um espetáculo e mesmo as ocasiões mais institucionais deixam de ser lamacentas e pantanosas, mas se tornam uma feira de acontecimentos inesperados. E assim foi na época das primeiras assinaturas no Quarto Oval Segunda-feira, imediatamente após ele ter sido formalmente empossado como presidente dos Estados Unidos.

Após quatro anos de ausência, o magnata recuperou o controle da situação com uma energia explosiva ainda maior. E o pequeno vídeo de um dos seus assessores entregando-lhe um arquivo para assinar entre as cinquenta ordens executivas do seu primeiro dia como presidente tornou-se viral nas redes sociais. ‘O que é isso?’ “O’saída da Organização Mundial da Saúde“, explica o funcionário. E Donald não parece estar surpreso com isso: “Eh, esta é uma ordem executiva e tanto.” E lá vamos nós com a assinatura de mais uma revolução que está aterrorizando um mundo, especialmente o ocidental, que nas últimas décadas se baseia numa multilateralismo que se tem traduzido cada vez mais em passividade, duplicidade de critérios e silêncios embaraçosos. Dezenas de pastas estavam empilhadas sobre a mesa do Salão Oval, mas aquela em particular poderia ter efeitos sensacionais muito além das fronteiras dos Estados Unidos.

E não é por acaso que, após a decisão de Trump de retirar os EUA da OMS, o porta-voz da agência da ONU Desenhe Jasarevic declarou os Estados Unidos “o maior doador” e contribuiu para o 18% do orçamentot, esperando por uma mudança de opinião. “Esperamos que ocorra um diálogo construtivo para o bem de todos”, acrescentou. Mesmo oUé ela disse estar preocupada com a saída dos EUA da organização: “Se quisermos ser resilientes diante das ameaças globais à saúde, devemos ter cooperação global no setor de saúde – disse ela Eva Hrncirovaporta-voz da Comissão de Saúde -. Confiamos que o governo dos EUA irá considerar isto antes de se retirar formalmente.”