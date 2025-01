O que é o Acordo Climático de Paris? Os Estados Unidos retiram-se novamente sob o presidente Trump | Notícias do mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou várias ordens executivas destinadas a reverter muitas políticas da administração Biden. Entre eles, assinou uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, medida que já havia tomado durante seu primeiro mandato.

Isso faz parte de uma série de ordens executivas que Trump assinou diante de milhares de apoiadores na Capitol One Arena.

A decisão da administração Trump de se retirar do Acordo de Paris de 2015 em 2017 foi revertida por Joe Biden no seu primeiro dia de mandato em 2021.

O que é o Acordo Climático de Paris?

O Acordo de Paris é um pacto global que visa combater as alterações climáticas, no qual quase 200 países se comprometem a limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, e de preferência a 1,5 graus. Cada nação é responsável por criar o seu próprio plano para atingir esses objetivos. No entanto, o acordo não é juridicamente vinculativo.

Trump também assinou uma diretriz ao governo federal, ordenando a restauração da liberdade de expressão e evitando futura censura governamental. Além disso, assinou uma ordem que põe fim ao uso do governo como arma contra adversários políticos da administração anterior.

Na segunda-feira, Donald Trump foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos no Capitólio dos EUA em Washington, e o presidente do tribunal do DCUS, John Roberts, foi empossado. Antes da posse de Trump, JD Vance foi empossado como o 50º vice-presidente Depois de ser empossado, Trump declarou o início da “era de ouro” da América e chamou o dia de “Dia da Libertação” da nação dos Estados Unidos.

(Com entradas ANI)