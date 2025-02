O que é USAID? O que ele faz, quem ajuda e por que Donald Trump quer fechá -lo, ele explicou

A proposta do governo Trump de fundir a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no Departamento de Estado fez perguntas sobre o futuro de bilhões de dólares em assistência humanitária e de desenvolvimento a algumas das mais países empobrecidas do mundo. A USAID, a maior assistência oficial do desenvolvimento em todo o mundo, tem um orçamento de dezenas de bilhões de dólares e opera em mais de 130 países, programas de financiamento que abordam problemas de saúde e governança à segurança e educação alimentar

O que é USAID? A USAID, estabelecida pelo Congresso em 1961, serve como o principal desenvolvimento humanitário e o desenvolvimento do governo dos Estados Unidos. Com uma força de trabalho de aproximadamente 10.000 funcionários em todo o mundo, a agência trabalha em estreita colaboração com o Congresso e a Casa Branca para determinar as prioridades de financiamento, que o Congresso aprova anualmente. A missão da USAID é fornecer apoio financeiro por meio de subsídios, contratos e acordos cooperativos para países carentes, especialmente nações de renda média baixa e baixa. No ano fiscal de 2023, a USAID alcançou mais de US $ 40 bilhões em alocações combinadas.

Os principais destinatários de ajuda A USAID fornece suporte para aproximadamente 130 países. Os três principais destinatários em 2023 foram Ucrânia, Etiópia e Jordânia, com a Ucrânia recebendo mais de US $ 16 bilhões em apoio macroeconômico no meio da guerra atual. Outros receptores notáveis ​​incluem a Etiópia, a República Democrática do Congo, Afeganistão, Sudão do Sul e Síria.

Abordagem de financiamento da USAID Em 2023, a USAID atribuiu cerca de US $ 17 bilhões a questões relacionadas à governança, com o objetivo principalmente de apoiar a Ucrânia. Além disso, quase US $ 10,5 bilhões foram para esforços humanitários, os US $ 7 bilhões foram para programas de saúde e US $ 1,3 bilhão para o desenvolvimento agrícola. Alguns países também receberam apoio ao orçamento direto, como a Jordânia, que recebeu mais de US $ 770 milhões em transferências de dinheiro.

A administração de Trump se move para fechar a USAID Os funcionários ordenaram que ficassem fora da sede da USAID Os funcionários da Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID) foram instruídos a ficar fora da sede da agência em Washington depois que o bilionário Elon Musk, nomeado pelo presidente Donald Trump para supervisionar a revisão do governo, anunciou o fechamento da agência. O Departamento de Eficiência do Governo Musk (DOGE) recebeu uma autoridade significativa para investigar agências federais, e a decisão de fechar a USAID causou indignação.

Rubio assume o controle da USAID no meio das demissões e fora O secretário de Estado, Marco Rubio, confirmou na segunda -feira que assumiu o controle da USAID como diretor interino, embora delegasse responsabilidades a outro funcionário. Falando de San Salvador, Rubio condenou a USAID por sua falta de cooperação com o novo governo Trump, acusando a agência de não responder a perguntas sobre seu financiamento e não se alinhar com a agenda política do presidente Trump. Milhares de funcionários da USAID já foram demitidos e os principais programas foram fechados desde que Trump assumiu o cargo.

As ações da administração e os críticos da administração O movimento drástico do governo Trump para fechar a USAID atraiu uma forte oposição de legisladores democráticos e defensores humanitários. Eles descreveram o esforço ilegal, prometendo desafiá -lo no tribunal. A decisão de desmontar a USAID também deve ser muito criticada, e muitos acusam Musk de gerenciamento excessivo de energia em Washington. A agência, que forneceu ajuda crucial por décadas, é um participante importante nos esforços para combater a fome, doenças e desigualdades educacionais em todo o mundo.

Por que Donald Trump quer fechar a USAID? O movimento do governo Trump para fechar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) é promovido por seu objetivo de racionalizar operações do governo e reduzir os gastos. O presidente Trump e seu aliado próximo, Elon Musk, argumentam que a USAID é ineficiente, muito burocrática e desalinhada com as prioridades do governo. Musk, designado para supervisionar uma ampla revisão do governo, pressionou para eliminar agências como a USAID, alegando que elas são um desperdício. Os críticos, no entanto, veem isso como um movimento drástico que prejudicaria os programas vitais de ajuda internacional, especialmente aqueles que apóiam a saúde, a educação e a segurança alimentar em alguns dos países mais pobres do mundo. O fechamento proposto causou um intenso debate, com democratas e grupos humanitários alertando sobre o impacto global negativo.

