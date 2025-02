"O que ele disse deixando o estudo". Chiara Lucia, os espectadores se revoltam contra a mãe | Olhar

No episódio de hoje, sábado, 8 de fevereiro, o concorrente de Sua empresa Era Chiara Lucia. A menina foi apresentada pelo maestro do Rai 1 -Game Show Stefano de Martino Como a “voz mais bonita desta edição até agora”, porque é um professor de música para crianças. Mas, de acordo com o que os próprios espectadores afirmam, ele também é um dos concorrentes mais bonitos que foram vistos até agora. Pnemogen, sorriso contagioso e chapéus graciosos. Então a garota conseguiu quebrar o coração de muitos jovens. Mas para c sobre esse maravilhoso relacionamento entre o concorrente e o público em casa, ele pensou sobre isso A mãe. Monica “Foi assim que ele tocou”, ele brincou com a filha.

Durante o episódio, Mama Monica I IA filha continuamente. Quando o concorrente estava errado – para dizer a verdade com muita frequência – ela aproveitou a oportunidade para criticá -loIsso esqueceu disso Sua empresa Ainda é um jogo simples. “Segundo um presente entre o público, a mãe parece estar saindo, parece ter dito à filha novamente”Eu te disse!”, deu um espectador em x.

De acordo com um presente entre a platéia, a mãe que se afasta parece ter dito à filha: “Eu te disse!” #Affarituoi pic.twitter.com/ogzzdcewr6 – Melhorias porque Trump não é mais presidente (@since_trap) 8 de fevereiro de 2025

“Mas sua maior má sorte permanece Tem uma mãe assim. Eu imagino Como é na vida cotidiana“, O comentário de outro usuário. Mavi em x também da mesma notificação:” Após a entrega Esses dois vão lutar com segurança“O fato é que os dois não jogaram um bom jogo.