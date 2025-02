"O que está acontecendo para Tony Eff": Chamado, revelações sensacionais próximas a Sanremo

“O dueto com Tony Effe Nas notas de Califano? Eu perguntei a ele. Como mulher, eu me senti forçado a fazê -lo “: NaemiNa corrida em Sanremo, ele disse sobre seu dueto no turno da noite na sexta -feira, 14 de fevereiro. Tony Effe também é um dos grandes nomes da corrida este ano. Os dois ocorrerão nas notas de “tudo o que o outro está entediado” de Franco Califano. “Eu acredito que é um momento de metamorfose para Tony – acrescentou o cantor – ele viveu em contradições e disse à vida que ele vê, que está cercado, mas nele há uma grande poesia, e acredito que o encantador de um O discurso com um discurso com a parte mais controversa da música é maravilhoso, porque certa dinâmica só pode ser resolvida pelo diálogo “.

“Eu sou um grande fã de Califano – explicou Noemi – porque conta a poesia da novelidade e é uma síntese perfeita entre mim e Tony, ambos têm uma dimensão poética inalienável, mas também são homens da rua”. Em segundo plano, as controvérsias sociais que surgem de sua escolha em dueto com o rapper estão no visor há algum tempo no visor, muitas vezes julgados textos sexistas, enquanto ela é um dos fundadores de “Uno, não e cem Thousand “, a associação que combate a violência masculina às mulheres. “Eu não tomei a escolha de ânimo leve – o artista romano esclareceu – ele é um exemplo para muitos, ele é ouvido por muitos meninos. Queremos perder a chance de que uma pessoa como essa possa criar mais poesia para os outros? Era um dever“.





Noemi, então, lançou novamente: “Gostaria de trazer Tony em 20 de setembro no estágio de ‘One, Nenhum, cem mil’. O artista competirá em Sanremo com a música” Se você se apaixona, Die “, que ele Sob os autores vê Mamãe, Blanco e Michelangelo. Ele disse apenas na música: “Eu realmente amo o título da peça, é corajoso, atrai muita atenção, porque não há sentido que seja fácil dizer, mas diz bem à atmosfera, é um O Way Brave diz que, em alguma dinâmica, as estratégias deixam o tempo que encontram.