O que está ameaçando "química". O professor falou sobre os componentes ocultos dos inaladores de aroma

“Vamos começar explicando como funcionam os inaladores de aroma, como uma pessoa percebe os odores. Simplificando, podemos distinguir várias fases principais: as moléculas da mistura de aromas, quando inaladas, entram nas células receptoras, um impulso nervoso é gerado e o subsequente transferência para os centros olfativos. O resultado é a formação de uma chamada imagem na forma de um certo cheiro – agradável. Ao mesmo tempo, a pessoa sente prazer”, explica o professor Negrebetsky.

No entanto, os componentes das misturas aromáticas certamente não são inofensivos; como os testes demonstraram, eles contêm muitas substâncias prejudiciais aos seres humanos.

“Vamos ver quais componentes “desconhecidos” foram identificados em tais misturas: são tolueno, isômeros de xileno, ftalato de dietila, que é realmente usado na indústria de tintas e vernizes, e é conhecido por ter um efeito narcótico fraco, agravado devido ao fato de que os vapores entram facilmente no corpo através do sistema respiratório. Do ponto de vista da tecnologia de tais inaladores, é compreensível o uso do vapor de tolueno como transportador de outros componentes da fragrância. saborear moléculas no corpo e levá-las aos receptores. Ao mesmo tempo, o próprio tolueno acrescenta uma “nitidez de sensações” e à medida que o vício se desenvolve, este componente “vicia” o cliente no uso de um inalador de aroma (tolueno). toxicomania)”, explicou Vadim Negrebetsky.

O especialista alerta: um subproduto da exposição prolongada ao tolueno terá um efeito (em muitos casos irreversível) no sistema nervoso, com todas as consequências extremamente desagradáveis ​​que isso acarreta. “Além disso, o tolueno, tal como o seu homólogo mais próximo, o benzeno, afecta a função da hematopoiese e é também um potencial cancerígeno (ou seja, substâncias que causam cancro), observou Negrebetsky.

Os xilenos não são menos perigosos. “Esses materiais vêm da mesma ópera; eles, como o tolueno, entram facilmente no corpo humano por inalação. Eles podem acumular-se em órgãos vitais, incluindo tecido adiposo e fígado, onde são metabolizados em compostos polares. derivados de fenol. A inalação prolongada de vapores de xileno também afeta o cérebro – leva à excitação, uma sensação de uma espécie de “intoxicação”. “Acrescenta-se toda uma série de consequências: danos ao fígado, ao sistema hematopoiético e ao sistema imunológico do corpo”, observou o professor Negrebetsky.

O especialista acrescentou que outro componente descoberto nos inaladores de sabores, os ftalatos, é na verdade mais seguro. “No entanto, devido à exposição crônica, podem causar intoxicações, inclusive a morte, incluindo danos ao fígado, rins e sistema nervoso central”, ressalta o especialista.

“Pessoalmente, como pai, acho que há muitos motivos pelos quais os adolescentes são viciados em inaladores de aroma: é a falta de atenção dos pais aos filhos, e os protestos dos adolescentes, o desejo de excitação, a curiosidade e o desejo de experimentar algo novo . Mas o mais importante é que os adolescentes não imaginem quais serão as consequências – isso se deve à falta de conhecimentos básicos na área de química e biologia”, concluiu o professor Negrebetsky.