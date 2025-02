"O que eu desistiria por ele": Flavia Vento, uma proposta indecente para Fedez?

‘Eu cruzei Fedez Para um evento. Eu entendi que ele é um homem que poderia gostar de mim “: Vento da Flavia Ele revelou para Monica Setta A Histórias de mulheres na encruzilhada de fim de semana No episódio, foi transmitido no sábado, 15 de fevereiro, às 14h, no RAI 2. “Um amigo prometeu que eu me organizava e espero que isso aconteça em breve. Quero me apaixonar”, acrescentou a Showgirl. Ele então confessou que eles “querem quebrar o humor da castidade por um grande amor. Talvez Fedez”. De qualquer forma, ele enfatizou que seu sonho permanece Tom Cruise.

Flavia Vento também revelou um fundo de sua vida, juntamente com o álcool: “Eu acredito em milagres Porque eu tinha um grande grande. Há dez anos, bebi uma garrafa de vinho todos os dias e me tornei alcoólatra. Eu rezei para a Madonna e parei de beber. Agora eu sou outra pessoa. “Quanto ao trabalho, no entanto, a Showgirl disse que estaria pronto para começar de novo A ilha do famoso 2025: “Se eles me ligassem, eu gostaria de ir para a ilha imediatamente”.





Enquanto isso, o antigo modelo está envolvido na nova edição de Para outra pessoa!O programa realizado por Paolo Bonolis No Canale 5, no papel do vento do mistério. A tarefa é abordar os concorrentes com as questões sobre espiritualidade, fenômenos sobrenaturais, campos magnéticos, OVNIs ou seres alienígenas.