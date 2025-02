O que fazer com os residentes em caso de reclamações sobre a qualidade da revisão

Em contratos com Fundo Regional dos Empreiteiros para Revisão de Edifícios de Apartamentos (FKR) prescreve um período de garantia, em O curso dos trabalhadores do trabalho será necessário para eliminar o casamento ou identificar deficiências. Por meio de Faz cinco anos para a maioria dos trabalhos. O que os moradores devem fazer se a casa deles precisar de um novo reparo Garantias?

Primeiro de tudo, os moradores devem exibir a iniciativa Conclusão da revisão: indicar Desvantagem Hot Chase, enquanto artistas em lugar. A lei prevê a participação dos proprietários revisão e Aceitação do trabalho realizado. Para isso, a reunião geral dos proprietários da casa pode se sobrepor Proprietários do direito pelo direito de participar Aceitação do trabalho, e A cidade é obrigada a permitir uma pessoa competente Este procedimento.

Mas mesmo que o grupo de proprietários de iniciativas não seja Foi capaz de manter uma reunião de tempo de juiz “sob o protocolo” a tempo, garante representantes do fundo com os quais eles estão prontos para se comunicar Essas pessoas, c incluído processo de aceitação de trabalho. Se os contratados violarem os prazos ou executam trabalho Qualidade incorreta, ON O fundo tem AIDS para influenciar Artistas, incluindo medida extrema – rescisão do contrato com Apresentar um empreiteiro negligente em Lista negra.

E há uma olhada nisso Que O mesmo processo S O outro lado das “barricadas”. Membro do Conselho de Administração da Zhsk Association, LCD e HOA de São Petersburgo Marina Akimova disse ao correspondente do RG que um de Membros da associação, o chefe do HOA, quase o dia e Passei a noite O teto de “deles” em casa quando eles revisaram lá. Começou com sobre Os reparadores tentaram colocar outro telhado plano que já teve uma cerca normal porque fizeram buracos para isso O telhado que eles tiveram que reparar. “Foi uma verdadeira luta! – diz Akimova. – Mas O telhado estava bem feito. Depois disso, os elevadores ainda foram feitos lá, e Ela tinha serviço lá novamente e Eu lutei … devemos sempre estar perto. “ As palavras do parceiro de conversa “RG”, a qualidade da revisão em Muito depende de Com que cuidado o desempenho do trabalho é realizado.

Se todo o trabalho estiver completo e Aceito, mas V O período de garantia revelou deficiências, os prazos para sua eliminação dependerão inclusive Época do ano. Por exemplo, comentários sobre O reparo de fachadas é geralmente eliminado em Horário de verão. Existem exceções e Neste inverno, por exemplo, o tempo faz algum trabalho mesmo em Janeiro. Não Tolerar atraso e situações de emergência quando se trata de Vazamentos de telhado, defeitos em sistemas técnicos que ameaçam a enxurrada de edifícios residenciais, sobre Problemas críticos com Varandas.

Por sua vez, Marina Akimova falou sobre Uma situação desagradável então, após a revisão do telhado, ocorreu um vazamento, levou a saída de elevador Vários apartamentos. Chefe do HOA em Esta casa, que enviou uma reivindicação às tensões de reparo, rapidamente recebeu ameaças de Pessoas desconhecidas. A profissão da associação Comitê de Habitação, que forçou o contratado a fazer tudo de novo e para reparar. Reparos repetidos em A casa estava satisfeita.

Aliás

De acordo com um advogado no campo da habitação e serviços comuns, Galina Belova, as organizações de gestão devem fazer a reivindicação de revisão. “A propriedade comum é transferida para eles, eles a exploram e vêem todas as deficiências que se manifestaram. Bem, os habitantes reclamam com eles”, observa o especialista. Se os defeitos forem detectados, a organização de gerenciamento deve gravar tudo – foto e descrever – após o qual uma solicitação ao fundo de revisão, que documentará, entrará em contato com o contratado e nomeará os prazos para eliminar as deficiências. “Se o período de garantia foi perdido e a organização de gestão não prestou atenção no prazo, se as queixas dos moradores ignoradas ou alguns outros conflitos surgiram, infelizmente a responsabilidade pela redação já estará na organização gerente. Ele deve aceitar dinheiro Em algum lugar, se isso é um trabalho sério, e ela os levará dos habitantes “, disse Belkova.