"O que interessa a Giorgia Meloni": O desabafo de Di Battista, como isso atormenta… | Vídeo

Roberto Tortora 22 de janeiro de 2025

UM Terça-feirao programa político aprofundado do La7, organizado por Giovanni Florisestamos a falar da eleição de Donald Trump como quadragésimo sétimo Presidente dos Estados Unidos, no seu segundo mandato não consecutivo, pontuado pelo brilho da administração de Joe Biden. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também esteve presente na cerimónia de inauguração na Casa Branca, mas para o ex-Grillino Alessandro Di Battista não foi um bom sinal: ‘Trump disse: ‘Peço a todos os membros do meu governo que mobilizem’ o enorme poder é preciso vencer a inflação recorde e reduzir drasticamente custos e preços.” Do centro-direita veio o ‘muito bem, bis, você é o rei do mundo’, mas não fizeram nada. Houve um trimestre anti-inflação, mas foi uma brincadeira, porque os preços que subiram devido à inflação estavam relacionados com a guerra na Ucrânia e pela qual Meloni é um dos responsáveis”.

O ataque de De novo ele fica mais severo: “Hoje ela é trumpiana, mas se Kamala Harris tivesse vencido, ela teria ido lá de qualquer maneira porque o que lhe interessa é beijar o chinelo. Lembro-me claramente de Meloni beijando a testa de Biden, de mãos dadas, todas as falas suculentas que Meloni dirigiu a Biden. O fato é que durante o governo Biden ela sempre obedeceu a todos os ditames da Casa Branca. Hoje em dia ela é trumpiana, mas lembre-se, que a gasolina e os dados do gás estão relacionados com a guerra na Ucrânia. A Confindustria fala num risco de mais de dez mil milhões como um golpe para os elevados custos energéticos. Ouço jornalistas hoje, Floris, dizerem depois de três anos “não foi um bom acordo, as sanções, etc.”. Mas não se esqueça que Draghi disse “mas você quer ar condicionado ou paz”, enquanto aqueles que afirmaram que isso teria sido uma estratégia falhada foram descritos como Putinistas de Itália”.





Di Battista conclui então: “O que vemos hoje? A Europa que não existe está enfraquecida pela obediência aos Estados Unidos da América, que agora cuidam da sua própria vida. E hoje, tendo aceitado sanções contra a própria União Europeia, veremos os EUA imporem tarifas a uma Europa cada vez mais fraca, muito bem, mas a responsabilidade recai sobre aqueles do centro-esquerda que apoiaram tudo isto.”