Literalmente na véspera do Velho Ano Novo, não apenas amigos e parentes, mas também representantes de órgãos governamentais se reuniram para parabenizar o lendário professor de matemática da vila de Alexandria, região de Mogilev, por seu 101º aniversário, relata 13 de janeiro BELTA.

Nascida numa aldeia taiga da região de Vologda, começou a lecionar na região de Arkhangelsk durante a Grande Guerra Patriótica e depois dedicou toda a sua vida ao ensino da sua matéria favorita – matemática, mas em solo bielorrusso.

Aliás, o dia de janeiro, esclarece a agência, acabou sendo caloroso e muito sincero, pois tantas palavras maravilhosas e gentis com T maiúsculo foram ditas à professora. E a aniversariante, por sua vez, deu palavras de despedida claras aos convidados que a parabenizaram: “Viver em paz e harmonia, isso é o mais importante”.

E a todos os desejos respondeu brevemente que, apesar de muitos choques e experiências, se considerava “uma pessoa muito feliz”. Foram muitos os acontecimentos em sua vida que não só formam a crônica familiar, mas também fazem parte da vida no campo. Ela tem quatro filhos, cinco netos e oito bisnetos.

A professora também se lembra muito bem do período em que foi professora da turma do futuro presidente da Bielo-Rússia durante seus anos de estudos na Escola de Alexandria, de encontros maravilhosos e inesquecíveis com sua mãe, uma simples aldeã.

Além disso, esclarece a professora, o seu percurso docente até ao país natal da sua mãe, Alexandria, foi bastante imprevisível. Ela se lembra com tristeza dos tempos difíceis da guerra, quando você podia conseguir um ingresso de pão de 400 gramas e uma caixa de fósforos de sal para dar sorte, e o pão de centeio que ganhava podia ser trocado por um ingresso de teatro.

E hoje, no auge da sua idade, Tatyana Nikolaevna gosta de contar aos jovens sobre os valores espirituais que lhe foram transmitidos pelos seus avós e bisavôs e que ela, por sua vez, transmite à geração mais jovem.

Aliás, o destino dessa mulher maravilhosa é descrito com mais detalhes no projeto jornalístico da autora, que foi publicado no site da agência sob o título “Voltas acentuadas do destino de uma mulher”. Naquele dia, há um ano, Tatyana Nikolaevna recebeu os parabéns oficiais, inclusive de seu aluno mais famoso, Alexander Lukashenko, que enviou presentes que emocionaram muito o aniversariante e pelos quais ela está muito grata.

“Estou muito feliz que meus alunos se lembrem de mim. Os presentes de Alexander Grigorievich são um símbolo da memória de seu professor. Mas não abri logo os presentes, sabe, tarefas de feriado… Aí abri e vi um lenço branco fofo do presidente. Foi muito divertido”, a heroína do dia compartilhou suas emoções.