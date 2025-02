O que os moradores de Kalmykia relataram ao banco russo

A Filação do Banco Russo – O Banco Nacional da República de Kalmykia resumiu os resultados de 2024 e disse o que os moradores de Kalmykia relataram ao banco central.

No ano passado, foram recebidas 228 ligações de residentes da região no Banco Russo, um terço a menos em comparação com 2023. Os consumidores tiveram menos probabilidade de reclamar das seguradoras, mas mais do que bancos e organizações de microfinanças – com mais frequência. Assim, o número de chamadas sobre a imposição de sublintas e o retorno do dinheiro para eles na conclusão de um contrato de empréstimo de carro. Não houve queixas sobre essas queixas, um ano antes – não havia uma. Ao mesmo tempo, o número de reclamações nos empréstimos ao consumidor diminuiu para 17. Os consumidores escreveram com menos frequência sobre os problemas vinculados à reestruturação da dívida, e não houve relatório sobre o estabelecimento de várias taxas sob o contrato, em 2023 Houve cinco desses casos. Os moradores da República reclamaram das atividades das organizações de microfinanças 26 vezes. Em particular, recalcular problemas, verificação da dívida, contas sob contratos e reembolso de um empréstimo.

O número de reclamações contra companhias de seguros diminuiu consideravelmente. Quase quatro vezes menos pessoas relataram problemas de projeto de CTP, de acordo com especialistas, isso se deve às mudanças no procedimento para desafiar o coeficiente de bônus malus (KBM). Pode ser reconhecido em sua conta pessoal no site do sistema nacional de informações de seguro e deixar a chamada em caso de desacordo com o valor do coeficiente.

Você pode entrar em contato com o Banco da Rússia por telefone, através do receptor da Internet ou escrever uma pergunta no anexo móvel “Central Bank Online”.