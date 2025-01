"O que os três esfregões farão no palco": Sanremo, Tam-Tam Crazy "Voo"

Ainda restam alguns dias para o retorno ao estágio de Festival de Sanremo 2025 por Clara Socciniem Arte Clara. E assim, o artista decide contar as emoções relacionadas à sua participação no evento e, em particular, a escolha especial para a noite das capas na sexta -feira, 14 de fevereiro. Após a estréia do ano passado com Diamantes ásperosO artista retorna a Ariston com a música Febre e com uma colaboração sem precedentes com Voocom o qual ele realizará o famoso na noite dos duetos O som do silêncio Por Simon e Garfunkel.

“Eu cantei neste verão Gianluca Ginle O Il Volo em Verona diz algo (música de Christina Aguilera um Um grande mundo grande” NDR), E foi um momento maravilhoso, tanto para o observado do público quanto pelo meu. Naquela ocasião, conheci os meninos extraordinários de Il Volo e Em dezembro, liguei para eles Para o turno da noite de Sanremo, “Clara explica, com entusiasmo para compartilhar o palco com o trio famoso do mundo.

A escolha do som do silêncio não foi coincidência: “Haverá momentos harmônicos muito bons, Vimos da zona de conforto Tanto a minha quanto ela e os picos da voz estarão lá “, espera Clara, que sublinha a intensidade emocional da performance que o público de Ariston sublinha. Esperando pelas estrelas, em suma.





O cantor então explicou o que ele incentivou a escolher este clássico de 1964, que o sublinha O significado atemporal: “Era uma música nascida nos anos sessenta como um relatório de TV que já começou a lobotomizar as pessoas. Acho que hoje ainda está chateado do que a época, às vezes acho que as redes sociais e de TV nos tornam mais frios. “E novamente:” Eu pensei que era muito adequado para a época, eu realmente gosto. Clara conclui. Nomeação para Ariston …