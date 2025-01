O que se sabe sobre o acidente com ônibus escolar na região de Volgogrado

– No quilômetro 88 da rodovia Volgograd-Salsk, no distrito de Oktyabrsky, ocorreu uma colisão entre um ônibus escolar PAZ e um carro Hyundai. Como consequência do acidente, uma criança morreu a caminho do hospital, informou o chefe da polícia de trânsito da região de Volgogrado, Eduard Zagoruiko.

De acordo com dados preliminares, foi esse o caso. O motorista do Pazik, de 57 anos, saiu de uma estrada secundária. Pelas regras, ele tinha que deixar um carro passar na rodovia, mas o ônibus passou primeiro. Dois veículos colidiram às 14h01. O ônibus capotou.

Estavam presentes 21 pessoas: 19 crianças, além do professor acompanhante e do motorista. O menino que morreu tinha 10 anos. Agora um de seus colegas está em estado grave; ele foi transferido da unidade de terapia intensiva do Hospital Distrital Central de Oktyabrskaya para o Hospital nº 7 em Volgogrado. Mais seis crianças e um passageiro de 37 anos que estavam no carro também tiveram que ser hospitalizados. Os médicos continuam monitorando a condição de todos os pacientes. Para fortalecer o serviço médico local, uma equipe do 25º Hospital de Emergência de Volgogrado foi enviada ao distrito de Oktyabrsky. Incluía um ventilador, um cirurgião pediátrico e um traumatologista.

– Deixo a situação sob controle pessoal. “Já emiti instruções para fornecer toda a assistência e apoio necessários às vítimas e para tomar todas as medidas para determinar as circunstâncias do incidente e conduzir uma investigação departamental”, disse o governador Andrei Bocharov.

A fiscalização departamental não será limitada. Envolveram-se investigadores e Ministério Público. Em relação à morte de um passageiro menor, já foi instaurado um processo criminal ao abrigo do artigo “serviço que não cumpre os requisitos de segurança, resultando na morte de uma pessoa por negligência”. Foi criado um grupo de investigação e operacional.

“As condições de transporte dos escolares serão monitoradas cuidadosamente e será feita uma avaliação jurídica do cumprimento das normas de segurança”, disse a tenente-coronel de justiça Natalia Rudnik ao RG. – Uma série de ações são realizadas para determinar todas as circunstâncias, causas e condições do incidente.

A polícia também abriu um processo criminal. Uma investigação revelará o grau exato de culpa de cada um dos participantes do acidente.

Enquanto isso

Quase minuto a minuto, com o acidente de trânsito em Volgogrado, um acidente semelhante ocorreu no distrito de Yashkul, na Calmúquia, felizmente sem vítimas. No quilômetro 239 da rodovia nacional R-216, um ônibus escolar e um automóvel de passeio colidiram. Segundo informações preliminares, o motorista do Priora bateu tangencialmente no microônibus. O motorista e quatro passageiros do carro, incluindo três crianças, necessitaram de atendimento médico. O ônibus sofreu pequenos danos mecânicos; nenhum aluno ficou ferido.