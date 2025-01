O que se sabe sobre o roubo dos anéis do campeonato de Evgeni Malkin em Pittsburgh

É relatado que o crime ocorreu recentemente quando Pittsburgh recebeu Ottawa (0:5) em um jogo da temporada regular da National Hockey League. Malkin não participou, mas pegou o gelo durante o encontro com Seattle, que aconteceu na noite de 15 de janeiro, horário de Moscou. Evgeniy mostrou uma contenção invejável: criticou o jogo de seu time, que perdeu por 2 a 4 (esta foi a terceira derrota consecutiva dos Penguins), mas não disse nada sobre o incidente.

Porém, posteriormente o jogador de hóquei ainda confirmou o fato do roubo, mas se recusou a fornecer detalhes, citando a investigação em andamento. O clube também emitiu um comunicado. Mas também sem detalhes. “Malkin pediu que sua privacidade fosse respeitada. Portanto, não haverá mais comentários sobre este assunto.”

O anel para vencer a Copa Stanley custa cerca de 20 a 25 mil dólares

Portanto, você deve confiar em informações não oficiais. O incidente ocorreu em uma mansão no bairro de elite de Sevikley Heights, em Pittsburgh, onde mora o capitão dos Penguins, Sidney Crosby. No momento do assalto, os sistemas de alarme e vigilância estavam desativados. A extensão dos danos nunca é mencionada, mas é relatado que os anéis do campeonato de Malkin pela vitória na Copa Stanley (2009, 2016, 2017) foram roubados, entre outras coisas. O preço do anel, dependendo do desenho e outros fatores, varia em torno de 20 a 25 mil dólares. Mas neste caso estamos obviamente falando mais de dano moral.

Nos últimos seis meses, uma onda literal de roubos contra atletas famosos varreu os Estados Unidos. As vítimas incluem o jogador de basquete esloveno do Dallas, Luka Doncic, as estrelas do futebol americano Patrick Mahomes e Travis Kelce e o jogador de hóquei do Dallas, Tyler Seguin. O FBI chegou a emitir um boletim especial pedindo aos atletas que fossem mais cuidadosos. Além disso, verifica-se que os atletas são treinados por profissionais. O facto de as câmaras de vídeo e os alarmes de Malkin terem sido deliberadamente desativados indica que os atacantes estavam completamente preparados.

Mas há boas notícias do exterior. O primeiro hat-trick de sua carreira na NBA foi marcado pelo atacante de Las Vegas, Pavel Dorofeev. É verdade que isso não ajudou seu time a evitar a derrota para Nashville – 3:5. Dorofeev já marcou 19 gols nesta temporada. Entre os atiradores russos, apenas Kirill Kaprizov (23) e Alexander Ovechkin e Nikita Kucherov (20 cada) lideram.