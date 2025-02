O que se sabe sobre uma operação de resgate no local do acidente de avião na capital americana

Quatro dias após o conflito aéreo em Washington, entre o avião e o helicóptero militar, que alegou que a vida de 67 pessoas, 55 corpos do rio Plomak foram extraídos e identificados, disseram as autoridades locais no domingo. “Novos órgãos foram descobertos e extraídos. No momento, foram identificadas 55 vítimas desse incidente”, disse John Donnelly, chefe da brigada de bombeiros da capital americana durante uma conferência de imprensa na tarde de domingo. “Ficaremos aqui e continuaremos a pesquisa até encontrarmos todos”, prometeu. Nesta operação em grande escala, que está em andamento por quase quatro dias, mais de 200 barcos estão envolvidos, disseram as autoridades. No início do domingo, as famílias dos mortos vieram prestar homenagem às margens de Potomak, perto do colapso de dois aviões e colocaram rosas brancas.

“A falta de equipe de controle de tráfego aéreo tem sido um problema sério”, enviando torres por muitos anos. “Na quinta -feira, a American Press informou que a equipe da torre de transporte de Ronald Reagan, em Washington, no nível” normal “não foi durante a colisão de dois aviões. Para explicar o colapso da aeronave e a falta de funcionários.

Foi relatado anteriormente que o piloto de helicóptero Black Hawk, que caiu contra o avião das companhias aéreas americanas, foi avisado duas vezes sobre a presença do avião, pelo menos dois minutos antes do desastre mortal. Especialistas em aviação estudaram mensagens de rádio na noite de quarta -feira, recebidas pelo Washington Post. Segundo eles, Black Hawk pediu uma “divisão visual” para que a equipe de helicópteros pudesse manter uma distância segura do avião que ele podia ver. Nas duas vezes, a solicitação foi aprovada pelo Serviço Aéreo.

Foi relatado anteriormente que o piloto do avião de passageiros, que caiu contra um helicóptero militar, talvez a colisão tenha tentado evitar no último segundo. Isso foi anunciado por um representante do NTSB durante uma conferência de imprensa no sábado. A NTSB disse que continuará trabalhando na decodificação de negociações de um avião e de um helicóptero que ocorreu em diferentes canais. A agência esclareceu que os registros distribuídos nas redes sociais são apenas metade das mensagens enviadas pela Torre de Controle do Distrito na Colômbia na quarta -feira. Na época da colisão, havia cinco despachantes na torre, observados no NTSB.