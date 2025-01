O que vestir no chá da tarde: 9 roupas que incorporam elegância elevada

Já estive em Londres muitas vezes e fiz tudo que é turístico, mas raramente ia tomar o chá da tarde. Desde a minha primeira experiência, há alguns anos, decidi visitar todos os melhores locais de chá da cidade. Em vez de passear por museus e locais históricos, hoje em dia prefiro scones e creme de leite. Na minha última viagem parei no Beaumont Hotel e adorei a experiência. Também achei o Sketch London uma viagem bastante divertida para um Alice no país das maravilhas– como um mundo. Fiquei recentemente em Hotel Dorset e eu me diverti muito, e o chá da tarde dela é o próximo na minha agenda.

Há algo de encantador na experiência do chá da tarde, desde a primeira taça de champanhe até os sanduíches de pepino: é a desculpa perfeita para desacelerar, saborear algo quente e relaxar, vestir-se apenas o suficiente para tornar a ocasião especial. Para alguns, encontrar o visual certo pode ser difícil, mas me tornei um verdadeiro especialista ao longo dos anos, então você pode confiar em mim.

Esteja você indo para um salão de chá formal em Londres ou para o seu local favorito em sua cidade natal, selecionei uma série de ideias de roupas que equilibram elegância com facilidade. Esses looks farão você se sentir o personagem principal de sua época clássica.

Este formato de ampulheta é absolutamente cativante e combina muito bem com uma saia longa e reta. Este é o meu look preferido para o chá da tarde quando quero me sentir bem arrumada, mas ainda assim clássica.

Simkhai Top sem alças Ioanna

Enza Costa Saia de couro até o tornozelo

Um suéter luxuoso com acessórios de alta qualidade será sempre a prioridade. Esta roupa é feita de peças que você usará continuamente.

Nordström Suéter assimétrico com meio zíper

Tory Burch Lee Radziwill Bolsa dupla pequena de couro

Um maxi cardigã que varre o chão é meu tipo de disfarce. Adoro o contraste do cinza e do preto neste look e como um vestido maxi fabuloso pode ficar mais casual quando usado com este suéter.

MANGA Cardigã longo oversized

Calvin Klein Vestido de comprimento médio

O chá da tarde certamente tem um ambiente aconchegante. Adicione um colete de pele sintética marrom ao seu suéter favorito e você se sentirá como se estivesse em uma estação de esqui.

MANGA Danila Calça Jeans Lavada Perna Larga

Opte por todo o glamour em um minivestido vermelho. Combinado com meia-calça transparente, é o visual perfeito para um aniversário ou uma festa de chá em uma ocasião especial.

Palácio dos Espelhos O vestido Ingnué em vermelho

Calzedónia Meia-calça transparente com diamantes e bolinhas

Adoro como é clássico usar um lenço como este com uma jaqueta de camurça. Este é um ótimo visual se você tem atividades casuais em sua agenda e está tomando um chá da tarde a caminho de sua próxima aventura.

Véronique Barbe Casaco de camurça Suz Dickey Chore

MANGA Cachecol xadrez com franjas nas pontas

QUADRO Jean Le High Flare

Um conjunto combinando sempre eliminará as suposições ao se vestir. Eu adoro que este faça separações incríveis que você pode estilizar de diferentes maneiras para conseguir o visual.

Cartão postal Jaqueta Chelsea em camurça azul marinho

Cartão postal Saia Maisie em Camurça Azul Marinho

Já faz um tempo que estou de olho neste espartilho da Vivienne Westwood e aqui está a prova de que ele é igualmente lindo pessoalmente. É totalmente o melhor, e uma saia sereia de escritório será a melhor coisa com que você pode usá-la.

Vivienne Westwood Top espartilho xadrez xadrez de domingo

São Lourenço Saia lápis risca de giz de cintura alta

(Crédito da imagem: @cassdimicco)

Traga camurça: esta jaqueta com certeza vai chamar a atenção no mundo do agasalho. Usá-lo com sua bolsa de grife favorita nunca irá falhar.

Reforma x Veda Jaqueta de couro cana