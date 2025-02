Preservação e aumento na população de um predador raro e muito bonito no Quirguistão e no planeta como um todo será o tema da reunião do Comitê de Gerenciamento dos Bares Globais e de seus ecossistemas. Será realizado no início de julho, na costa de Issyk-Kul. O evento será assistido por representantes dos doze países em que esses animais, organizações internacionais, agências doadoras, além de principais especialistas no campo da conservação da natureza, climatologia e desenvolvimento sustentável.

O Quirguistão foi escolhido por um local de reunião importante. Durante a iniciativa da República da ONU, foi proclamado em 23 de outubro pelo Dia Internacional dos Barras de Neve.

“Gostaria de parabenizar o Quirguistão por este evento”, enfatizou o diretor da ciência SLT Kostub Sharma, que visitou Bishkek na semana passada em Bishkek. – Este é o primeiro caso da história em que uma organização internacional como a ONU coloca um dia especial no calendário que se concentra no aparecimento de grandes gatos.

De acordo com o vice -chefe do governo da República do Quirguistão, Edil Baysalov, o Quirguistão atribui grande importância à preservação do leopardo da neve e dos ecossistemas nos quais esse predador vive. Na República do Quirguistão, ele afirma, eles estão convencidos de que você só pode salvar um predador raro por meio de esforços comuns da extinção e, portanto, é necessário desenvolver cooperação internacional nessa área.

Um estudo no Quirguistão foi realizado nos últimos quatro anos. “Os cientistas estudaram mais de 125 mil metros quadrados”, enfatizou Kostub Sharma. “Mais de 875 lojas foram instaladas.