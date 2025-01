O rapper de Detroit de 489 libras exige Lyft para discriminação depois que o motorista se recusa à viagem devido ao seu peso

O incidente ocorreu no início deste mês, quando Blanding solicitou uma viagem a uma festa de relógios de Detroit Lions. De acordo com Blanding, o motorista chegou, olhou para ela e negou sua entrada para o veículo, alegando que seu tamanho a impediria de se adaptar ao seu sedan.

Blanding expressou sua decepção com a situação. “Eu estive em carros menores do que isso”, disse Detroit à Fox 2. “Eu só quero que eles saibam que meus sentimentos doem.”

Os advogados de Blanding entraram com uma ação contra a Lyft, alegando que as ações do motorista eram discriminatórias.

Resposta da Lyft: uma postura contra a discriminação

Lyft, em sua declaração, compartilhado pela Fox 2, condenou as ações do motorista e enfatizou seu compromisso com a inclusão. “Lyft condena inequivocamente todas as formas de discriminação: acreditamos em uma comunidade onde todos são tratados com igual respeito e bondade mútua. Nossas diretrizes e termos da comunidade proíbem explicitamente o assédio ou a discriminação.