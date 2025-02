Na publicação, o cantor acusou os judeus de destruir a América.

Ele também prometeu fazer o país novamente com o arquiteto pessoal Hitler Albert Speer.

West agradeceu a Ilon Mask pela possibilidade de expressar livremente seus pensamentos por um longo período. Estamos falando sobre a plataforma X.

Anteriormente, o empresário descobriu West após as declarações do Performan de que “ele é um nazista” e “ama Hitler”.

Enquanto isso, os “veteranos russos” foram convidados a não deixar o Ocidente a Federação Russa. Eles estavam indignados com as mensagens colocadas em redes sociais com “declarações ofensivas a vários grupos étnicos, incluindo judeus e brancos”.

Segundo ativistas sociais, é necessário proibir pessoas que ‘simpatizam abertamente com a ideologia criminal do terceiro Reich’. O músico deve “não explicar uma pessoa grita”.