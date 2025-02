O rapper Odisha Abhinav Singh, também conhecido como ‘Juggernaut’, morre de suicídio, foi pego enganando sua esposa há um ano

Uma das figuras pioneiras na cena do hip-hop em Odisha, Abhinav Singh, também conhecida como ‘Juggenaut’, terminou sua vida depois de consumir veneno em seu apartamento alugado na área de Bengaluru Kadubeesanahalli em 9 de fevereiro, no dia 9 de Fevereiro, Ndtv Ele citou a polícia de Karnataka dizendo.

Abhinav estava lutando com depressão, vício e contratempos pessoais depois que seu relacionamento com sua esposa ficou rochoso depois, segundo relatos, ele foi pego em um hotel em Bhubaneswar com outras mulheres no ano passado.