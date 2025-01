O reabastecimento online está sendo testado em ônibus em Moscou "Três" e cartões moscovitas

“A ativação automática da recarga remota dos cartões Troika e Moscovita já está disponível em todas as catracas do metrô, MCC e validadores de bonde. Este ano planejamos lançar o serviço em todos os 25.000 validadores de ônibus e ônibus elétricos”, disse o vice-prefeito de Transporte e Indústria de Moscou, Maxim Liksutov.

Para utilizar o serviço, você deve anexar seu cartão Troika ou Moscovita ao validador. Desta forma, pagam simultaneamente a viagem e escrevem no cartão o bilhete adquirido online.

No ano passado, a ativação da recarga remota dos cartões Troika e Moscovita ficou disponível em todas as catracas do metrô, MCC e validadores de bonde. Esta é uma das tão esperadas melhorias no sistema de bilhetagem da capital.

Lembramos que você pode recarregar seu cartão Troika e Moscovita no aplicativo Metrô de Moscou ou com pontos no portal Milhões de Prêmios.