O rebocador de aeronaves de avião no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago; Motorista criticamente ferido

Um trabalhador no Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, ficou gravemente ferido na noite de sábado, quando um cabo de aeronave de aeronave caiu com um avião que acabara de desembarcar. O impacto fez com que o rebocador girasse, segurando o motorista abaixo.

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o incidente ocorreu aproximadamente às 19h35, horário local. O voo 6181 da Air Wisconsin, um Bombardier CRJ-200, se aproximou de uma porta quando a atração o atingiu. A Air Wisconsin opera sob a American Eagle, uma subsidiária da American Airlines.

Driver crítico A polícia de Chicago disse que, de acordo com um relatório da CBS News, o motorista do rebocador, um homem de 64 anos, sofreu ferimentos na cabeça e a parte inferior do corpo depois que o veículo derrubou o impacto com a asa do avião. As equipes de emergência o transportaram para defender o Hospital Geral Luterano, onde ele foi estabilizado, mas permanece em estado crítico.

Segurança de passageiros e operações aeroportuárias Nenhum passageiro ficou ferido, de acordo com o Departamento de Aviação de Chicago. As autoridades confirmaram que todos os passageiros foram removidos com segurança da aeronave e transportados de ônibus para o terminal. O incidente não afetou significativamente as operações do aeroporto.

Resposta aérea Um porta -voz da American Airlines enfatizou o compromisso da empresa com a segurança.

“Nada é mais importante do que a segurança de nossos clientes e membros da equipe, e estamos revisando esse incidente”, disse o porta -voz.

A United Airlines, que usou rebocada do operador, também expressou seu apoio ao trabalhador ferido.

“Garantimos que você receba qualquer apoio e atenção necessários”, disse um representante da United Airlines.

Pesquisa em andamento da FAA A FAA lançou uma investigação para determinar a causa da colisão. As autoridades não revelaram nenhum achado preliminar.

Série de acidentes de aviação O incidente segue dois acidentes fatais de aviação no início desta semana. Na sexta -feira (31 de janeiro), um helicóptero de transporte médico colidiu com um bairro da Filadélfia, matando sete pessoas. Dois dias antes, um jato de passageiros da American Airlines e um helicóptero preto de Hawk colidiram no ar no rio Potomac, perto de Washington, DC, o que resultou em 67 mortes.

Fonte