Segundo ele, o exército renunciou na noite de quarta -feira ao ataque do DU Dries. Os destroços do UAV descendente caíram em um recipiente com pequenos restos de produtos petrolíferos.

“O incêndio começou, ele conseguiu o segundo posto de complexidade”, escreveu o governador.

Segundo ele, 55 pessoas e 19 equipamentos estão envolvidos na extinção do fogo. No momento, o incêndio conseguiu se localizar nele.

Não há vítimas, acrescentou Kondratyev.