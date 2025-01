NÓS Presidente Donald TrumpO enviado do Oriente Médio disse quinta -feira que um Refém americano será liberado de Laço na sexta -feira.

“Estamos cientes disso, tudo vai amanhã”, disse ele Steve Witkoff Em resposta a uma questão de jornalistas sobre os esforços para retornar aos cativos israelenses que têm cidadania americana.

Grupo Palestino Hamas Libere três cativos israelenses e cinco trabalhadores tailandeses na quinta -feira sob um acordo de mudança de incêndio e prisioneiro com Israel.

O enviado americano expressou sua esperança de que o Gaza Fuego Alto Permanecerá até o fim.

Witkoff chegou a Israel na quarta -feira, onde se encontrou com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu E ele visitou a faixa de Gaza.

Na quinta -feira, ele se encontrou com o ministro das finanças israelenses e o líder do Partido Religioso do Sionismo da extrema direita, Bisalel Smotrich.

A primeira fase de seis semanas do Acordo de Gaza Fuego Alto entrou em vigor em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.400 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças e feriu mais de 111.000 desde 7 de outubro de 2023.

Dez cativos israelenses foram libertados até agora em troca de 290 prisioneiros palestinos desde que o acordo entrou em vigor.

Outros 110 prisioneiros palestinos estão prontos para serem libertados das prisões israelenses na quinta -feira.

De acordo com a primeira fase do acordo, 33 cativos israelenses serão lançados em troca de aproximadamente 1.700 a 2.000 detidos palestinos.

O ataque israelense em Gaza deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com destruição generalizada e uma crise humanitária que matou a vida de muitas pessoas mais velhas e crianças em um dos piores desastres humanitários globais da história.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro do ano passado para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.