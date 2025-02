O regulador do mercado dos EUA busca ajuda da Índia no caso do suborno de Gautam Adani, diz a apresentação judicial

A Comissão de Ações e Valores dos EUA. A Reuters News Agency informou.

A SEC dos Estados Unidos disse a um tribunal distrital de Nova York que seus esforços para cumprir sua queixa a Gautam Adani e Sagar Adani estavam em andamento. O regulador disse que procurou a ajuda do Ministério da Direito e da Justiça da Índia para cumprir sua queixa à adiance.

Em novembro do ano passado, os promotores dos EUA acusaram Adani e outros por pagarem US $ 265 milhões (cerca de Rs 2.029 milhões de rúpias) em subornos para obter contratos de energia solar com empresas de distribuição de eletricidade estatais entre 2020 e 2024.

A acusação contra Gautam Adani nos Estados Unidos alegou que o industrial se dedicou ao suborno para garantir contratos de energia solar na Índia e enganar os investidores dos EUA por meio de disseminações financeiras fraudulentas.

A acusação, que ocorreu sob o governo Joe Biden, foi demitida como infundada pelo grupo Adani. O conglomerado disse que procuraria todos os “possíveis recursos legais”.

No início deste mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu a aplicação da lei de prática corrupta estrangeira. O regulamento foi aplicado ao caso de Adani.

Em dezembro do ano passado, o Ministério das Relações Exteriores (MEA) disse que o governo indiano não teve nenhum papel nos procedimentos legais envolvendo entidades ligadas a Adani nos Estados Unidos.

“Esta é uma questão legal que envolve empresas privadas e indivíduos e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos”, disse o porta -voz da MEA Randhir Jaiswal, durante uma conferência de imprensa. Ele acrescentou que “procedimentos estabelecidos e rotas legais” seriam seguidos nesses casos.

Falando sobre o caso de suborno de Adani, o ministro do Interior da União, Amit Shah, disse que o governo não trabalha com base nos relatórios da mídia. Em seu discurso na agenda AAJ Tak, o canal irmão da Índia hoje, Amit Shah disse que o governo agirá assim que “tivéssemos documentos”.

(Com ingressos da Reuters)