O rei Charles está ‘profundamente triste’ com a morte do enteado da babá real em um ataque ‘horrível’ em Nova Orleans

O rei Charles está ‘profundamente triste’ com a morte do enteado da...

Ataque em Nova Orleans: O rei Carlos III ficou “profundamente entristecido” depois que a polícia disse que um parente britânico da ex-babá de seus filhos perdeu a vida no ataque mortal com um veículo em Nova Orleans.

Edward Pettifer, 31, que morreu no ataque, era enteado do príncipe William e da ex-babá do príncipe Harry, Tiggy Pettifer.

“O rei ficou profundamente entristecido e contatou a família para compartilhar suas condolências pessoais”, informou a agência de notícias Press Association do Reino Unido.

O príncipe William disse que ele e sua esposa Catherine também ficaram “chocados e tristes com a trágica morte de Ed Pettifer”.

“Nossos pensamentos e orações permanecem com a família Pettifer e todas as pessoas inocentes que foram tragicamente afetadas por este ataque horrível”, escreveu ele em uma postagem nas redes sociais no X.

O meio-irmão de Pettifer, Tom, é um dos afilhados de William e foi pajem em seu casamento com Catarina, princesa de Gales, em 2011.

Tiggy Legge-Bourke, agora Pettifer, tinha ligações de longa data com a realeza. Em 1993, Charles a contratou como babá de William e seu irmão mais novo, Harry, após sua separação de sua mãe, a princesa Diana.

“Toda a família está arrasada com a trágica notícia da morte de Ed em Nova Orleans. Ele era um filho, irmão, neto, sobrinho e amigo maravilhoso para muitos. Todos sentirão muita falta dele”, disse a família Pettifer em um comunicado.

O secretário de Relações Exteriores, David Lammy, disse estar “extremamente triste” ao saber que um britânico estava entre os mortos no ataque.

“Estamos com sua família e unidos aos Estados Unidos contra ameaças terroristas”, escreveu ele no X.

O ataque em Nova Orleans ocorreu no popular French Quarter da cidade por volta das 3h15, horário local, no dia de Ano Novo. As autoridades afirmaram que um dos mortos continua sem identificação e que os demais vêm dos Estados Unidos: o mais novo tem 18 anos e o mais velho, 63. O FBI confirmou que uma bandeira do Estado Islâmico foi encontrada dentro do veículo e que foram descobertos artefatos explosivos nas proximidades. . Acredita-se que o suspeito tenha agido sozinho. No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o agressor postou um vídeo indicando que foi inspirado pelo chamado grupo Estado Islâmico.

