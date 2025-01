O rei tribal de Kerala, Raman Rajamannan, e sua esposa Binumol participarão do desfile do Dia da República de 2025 em Delhi – Kerala News

Raman Rajamannan, o rei tribal de Idukki de Kerala e sua esposa, Binumol, participarão hoje da cerimônia do Dia da República de 2025 em Nova Delhi, disse um ministro de estado.

O Ministro do Bem-Estar das Castas, Tribos e Classes Atrasadas, O Kelu, informou que o Departamento de Desenvolvimento das Tribos Programadas deseja ao casal real o melhor para a viagem à capital nacional antes de partir. Raman Rajamannan está baseado em Kanchiyar Kovilmala, no distrito de Idukki.

“Existem mais de 300 famílias Mannan em 48 aldeias da Tribo Programada em Idukki. O rei tem um lugar especial em seus rituais. Ele é selecionado entre as famílias reais de acordo com o sistema tradicional de herança matrilinear”, disse o Ministro Kelu em um comunicado.

O rei usa um cocar real chamado ‘Thalapav’ e roupas cerimoniais enquanto participa de funções públicas. Sempre há dois soldados destacados para protegê-lo. O nome original do rei Rajamannan é Binu S.

As despesas de viagem do rei Rajamannan e sua esposa serão custeadas pelo Departamento de Desenvolvimento de Tribos Programadas, acrescentou o ministro. Depois de assistir ao grande desfile do Dia da República, o casal real visitará outros locais turísticos em Deli e regressará a Idukki no dia 2 de fevereiro, disse ele.