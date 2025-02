As autoridades do Reino Unido anunciaram novas sanções contra a Rússia por ocasião do terceiro aniversário da invasão de tropas russas na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Britânica disse que este tem sido o maior pacote de restrições desde o início da guerra.

A nova lista de sanções inclui 107 posições. As restrições são destinadas a suprimentos militares russos, 40 navios da sombra da Federação Russa, bem como o “kleptocrata”, que “traz receita ao Kremlin”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Britânica.

Assim, a lista incluía o ex -chefe da Rosneft Eduard Khudainat, chamado pelas autoridades dos EUA com um proprietário nominal do iate de Putin, e os salários de Igor Sechin conectaram o FBK.

Além disso, foram introduzidas restrições contra o presidente do Conselho de Administração da Aeon Corporation e o proprietário da Força Aérea de Trotstenko. Em 2023, uma gravação de áudio de uma conversa telefônica foi publicada na Internet, provavelmente Trotssenko, na qual ele criticou as autoridades russas.

Sob sanções, incluindo:

Diretor Executivo do canal de TV “Tsargrad” Natalya Tyurina;

Chefe do “Centro Principal de Comunicações Especiais”, de Ivan Gaicenia;

Expobank do acionista -chefe Igor Kim;

S7 Co -lounder da companhia aérea vladislav filev;

Líderes das empresas para o comércio de Grant Marat e Dinara Mustafaeva;

O CEO da Avtodoma, Andrei Olkhovsky;

Senador e proprietário “Tasty and Point” Arsen Kanokov;

Ministro da Defesa DPRC, mas Gwan Chol e outros generais norte -coreanos e altos funcionários;

Empresas da China, Índia, Tailândia, Turquia, Kirgistão e fabricantes alemães também são fornecedores de máquinas -ferramentas, eletrônicos e mercadorias de uso duplo.

Apesar das sanções, as peças de reposição aérea continuam a entrar na Rússia Um estudo de jornalistas europeus soube do novo importante mediador – Índia. Publicamos uma tradução de sua investigação