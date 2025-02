O Reino Unido publicará novas sanções contra a Rússia por ocasião do terceiro aniversário da total invasão da Federação Russa na Ucrânia, afirma que, em 2 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores David Lammy. Suas palavras Maldições Independente.

“Agora já foi a hora de jogar nozes contra a Rússia de Putin. Amanhã (24 de fevereiro) pretendo anunciar o maior pacote de sanções contra a Rússia desde os primeiros dias da guerra – eles minarão seu veículo militar e reduzirão a receita que Incentiva o fogo da destruição na Ucrânia “, disse o ministro.

Lammy acrescentou que agora – “O momento crítico da história da Ucrânia, do Reino Unido e de toda a Europa” e as consequências da guerra “já estão se sentindo muito além da linha aqui no Reino Unido”.

Jornal Telegraph relatado Em 21 de fevereiro, o Reino Unido pretende tomar medidas para combater o “dinheiro sujo” russo. O objetivo da perseguição do Reino Unido, nas palavras da publicação, pode ser “oligarcas que apoiam Vladimir Putin”.