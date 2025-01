O reitor de pagode cortou os dedos no monge e o servo

Lenta: No Camboja, o Reitor de Pagoda condenou o monge em voo e cortou os dedos

No Camboja, o ex -reitor de pagode foi detido depois de privar o monge e o servo, relatórios Khmer Hora.

O antigo abade do pagode budista Tuol Angkunh, na província da província, Mao Vibola, foi acusado de ter aplicado ferimentos a dois menores. É relatado que, para um ato comprometido, pode ameaçar uma sentença de prisão por um período de cinco a dez anos.

Segundo a polícia, em 13 de janeiro de 2025, Vibol acusou o monge Ros Kimchea de 16 anos e o ministro de Linden Juice, 15 anos. Ele teria surpreendido para atribuir dinheiro e receber produtos: arroz, macarrão e peixe enlatado. Então Vibol usou a lâmina para cortar os dedos e liderou os adolescentes do pagode na mesma noite.

Os meninos retornaram à sua família e seus parentes mais tarde relataram o que aconteceu com a polícia. Após a investigação sobre o comitê do distrito de monges, Sithor, Kandal privou Vibol San e o perseguiu do pagode.

